/மீண்டும் குரு பெயர்ச்சி: பூசத்தில் குரு... உச்சத்திற்கு செல்லப்போகும் 4 ராசிகள், உங்க ராசி என்ன?

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், கிரகங்கள் பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் (சந்திர மண்டலங்கள்) வழியாகச் செய்யும் பெயர்ச்சியானது, அவை ராசிகளின் வழியாகச் செய்யும் பெயர்ச்சியைப் போலவே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டின் ஜூன் மாதம், கிரகங்களின் அமைப்பைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையவிருக்கிறது. ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில், தெய்வீக ஆசானான குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் பிரவேசித்தார். தற்போது, 2026 ஜூன் 18 அன்று, குரு பகவான் மற்றொரு முக்கிய மாற்றத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
ஜூன் 18 அன்று, குரு பகவான் 'பூச நட்சத்திரத்தில்' பிரவேசிக்கவுள்ளார். இது சனி பகவானுக்கு மிகவும் விருப்பமான நட்சத்திரமாகும். பூச நட்சத்திரமானது, 27 நட்சத்திரங்களுக்கும் 'மன்னனாக'ப் போற்றப்படுவதுடன், மிகுந்த மங்களகரமானதாகவும் நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஞானத்திற்கும் அதிர்ஷ்டத்திற்கும் காரகனான குரு பகவான், இத்தகைய மங்களகரமான நட்சத்திரத்தின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடையும்போது, அதன் நேர்மறையான தாக்கம் பல ராசிகளில் உணரப்படும்.
குறிப்பாக, பூசத்தில் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நான்கு குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு, இக்காலகட்டம் ஒரு தெய்வீக வரமாகவே அமையவிருக்கிறது. ஜூன் 18 முதல், எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம் தொடங்கும் என இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்வோம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|கடகம்
|நீண்டகால மன அழுத்தம் நீங்கும்
|கன்னி
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|தனுசு
|பதவி உயர்வு
|மீனம்
|அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் கடக ராசிக்குள் நுழையும் இந்த சஞ்சாரம் மிகவும் பலனளிக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம், இது அவர்களின் பதவியையும் கௌரவத்தையும் உயர்த்தும். உயர் அதிகாரிகள் முழு ஆதரவையும் வழங்குவார்கள். இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் கணிசமாக வலுப்பெறும். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தை ஈட்டித் தரும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். நீண்டகால மன அழுத்தம் நீங்கும், மேலும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும் இந்த சஞ்சாரம் நிதி ரீதியாக மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் பணம் நீண்ட காலமாக எங்காவது முடங்கிக் கிடந்தால், இந்த நேரத்தில் அது மீட்கப்படலாம். புதிய வருமான வழிகள் தோன்றி, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள இருப்பை அதிகரிக்கும். பங்குச் சந்தை, பரஸ்பர நிதிகள் அல்லது சொத்துக்களில் நீங்கள் செய்த முந்தைய முதலீடுகள் இந்த நேரத்தில் இரட்டிப்பாகலாம். வெளிநாடு செல்லத் திட்டமிடும் மாணவர்கள் அல்லது தொழில் வல்லுநர்கள் ஜூன் 18-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
தனுசு ராசியின் அதிபதி வியாழன் என்பதால், வியாழனின் இந்த மங்களகரமான பெயர்ச்சி உங்களுக்கு வெற்றிக்கான கதவைத் திறக்கும் நிகழ்வாக அமையும். சொந்தத் தொழில் நடத்துபவர்கள் புதிய ஆர்டர்களையும் வாடிக்கையாளர்களையும் பெறுவார்கள். தொழில் பயணங்கள் மிகவும் வெற்றிகரமாக அமையும். பணியிடத்தில் ஏற்படும் தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். உங்கள் பணி ஒழுக்கம் பாராட்டப்பட்டு, பதவி உயர்வுக்கான கதவைத் திறக்கும். உங்களுக்கு ஏதேனும் பழைய கடன்கள் இருந்தால், அவற்றை வெற்றிகரமாகத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள்.
மீன ராசியினருக்கு, ஜூன் 18-ஆம் தேதிக்குப் பிறகான காலம் குடும்ப வாழ்க்கையில் இனிமையையும் மன திருப்தியையும் கொண்டு வரும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வந்து, பரஸ்பர அன்பு அதிகரிக்கும். வீட்டில் மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். திருமணமாகாத மற்றும் திருமணத்திற்குத் தகுதியுள்ளவர்கள் நல்ல உறவுகளைக் காணலாம். திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவுகள் வலுப்பெறுவதைக் காண்பார்கள். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவுடன், உங்கள் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் எந்தத் தடையுமின்றி முடிவடையும்.
ஜூன் 18 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த மங்களகரமான காலத்தின் பலன்களை அதிகரிக்க, அனைத்து ராசிக்காரர்களும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பின்வரும் பரிகாரங்களை செய்யலாம்:
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)