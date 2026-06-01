/குரு பெயர்ச்சி 2026 பலன்கள்: ஜூன் 2 முதல் ராஜயோகம் பெறப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்

Guru Peyarchi Palangal: அனைத்து கிரகங்களிலும் குரு பகவான் மிகவும் சுபமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். அதிக கெடு பலன்களை கொடுக்காத ஒரு கிரகமாக அவர் திகழ்கிறார். நாளை, அதாவது ஜூன் 2 ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை), குரு பகவான் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் அற்புதமான ராஜயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
கோவில்களில் பின்பற்றப்படும் ஆகம விதிகளின்படி, வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் மே 26 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று குரு பெயர்ச்சி நடந்தது. எனினும், துல்லியமான வானியல் ஆய்வு மற்றும் கிரகங்களின் நகர்வு படி, திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் படி, குரு பெயர்ச்சி நாளை நடக்கிறது. குரு பகவான் ஜூன் 2, 2026 அன்று அதிகாலை 1:50 மணிக்கு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவார்.
ஜோதிட சஸ்திரத்தின் படி குரு பகவான் சுப கிரகமாக, மங்களகரமான கிரகமாக போற்றப்படுகிறார். குரு, படிப்பு, அறிவாற்றல், செல்வம், குடும்பம், திருமணம், குழந்தைகள், செல்வம், செழிப்பு ஆகியவற்றுக்கு காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு உச்சம் பெற்றிருந்தால், அவர் ராஜபோகத்துடன், சகல செல்வங்களையும் பெற்று வாழ்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.
கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். இது சில ராசிகளுக்கு சுப பலன்களையும் சில ராசிகளுக்கு சுமாரான பலன்களையும் கொடுக்கும். எனினும், ஜோதிட கணிப்புகளின் படி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி வாழ்வையே மாற்றக்கூடிய வகையில் அமையும். இவர்கள் வாழ்வில் பல வித வெற்றிகள் வந்து குவியும். இவர்கள் தனிப்பட்ட வாழ்விலும், தொழில் வாழ்விலும் அபார வெற்றி பெறுவார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
குரு பெயச்சியால் கோடி நன்மைகளை பெறப்போகும் ராசிகள்
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் பரிபூரண ஆதரவு
|சிம்மம்
|மன அழுத்தம் குறையும்
|கடகம்
|முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் தற்போது வேகம் பிடிக்கும்
|விருச்சிகம்
|உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும்
|மீனம்
|குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்
ரிஷப ராசியினருக்கு, குரு பகவானின் பெயர்ச்சிக்கு பிறகான காலம் புதிய திட்டங்களுக்கும், புதிய முயற்சிகளுக்கும் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். தொழில் முனைவோர்கள் புதிய திட்டங்கள் மற்றும் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ஆதாயம் பெறுவார்கள். சந்தைப்படுத்தல் (Marketing), ஊடகம், எழுத்து மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறைகளைச் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு, இச்சஞ்சாரம் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும். பயணங்களின் மூலம் ஆதாயமான நன்மைகள் கிடைக்கும். உங்கள் பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் தென்படும்.
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பெயர்ச்சி ஆதாயங்களை அள்ளி வீசும். குரு பகவான், வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள், ஆராய்ச்சிப் பணிகள், ஆன்மீகம் மற்றும் சர்வதேச முயற்சிகள் வாயிலாக நற்பலன்களை வழங்குவார். வெளிநாடுகளில் பணிபுரியவோ அல்லது கல்வி பயிலவோ திட்டமிடுபவர்களுக்கு வெற்றி கிட்டும். மன அழுத்தம் குறையும். மேலும், உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய திசையை வழங்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். ஆன்மீகப் பணிகளில் உங்கள் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்; நீண்ட காலமாகத் தொடரும் சச்சரவுகளிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்.
கடகத்தில்தான் குரு பகவான் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் மூலம் உச்ச நிலையில் உள்ள குருவின் ஆதிக்கத்தை நீங்கள் முழுமையாக உணர்வீர்கள். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் தற்போது வேகம் பிடிக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு ஆகியவை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் பொருளாதார நிலை முன்பை விட வலுப்பெறும். திருமண வயதில் இருப்பவர்களுக்கு, திருமணம் கைகூடுவதற்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் மனநலத்திலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை அளிக்கும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் சாதகமான முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய திசையில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபார ரீதியாக நேரம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உங்கள் பணியில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில், உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்; மேலும், புனித யாத்திரைகள் மற்றும் ஆன்மீகச் செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
இக்காலகட்டம் மீன ராசி மாணவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். கல்வி சார்ந்த முயற்சிகளிலும் போட்டித் தேர்வுகளிலும் வெற்றி கிட்டுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. உறவுமுறைகளில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். மேலும், திருமணமான தம்பதியினர் தங்கள் குழந்தைகள் குறித்து நற்செய்திகளைப் பெறக்கூடும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு சிறப்பான வெற்றி கிட்டும்.
