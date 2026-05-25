/ஜூன் 18 முதல் குருவின் அசுர ஆட்டம்! பூசம் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 3 ராசிகளுக்குப் பொற்காலம்!

Guru Poosam Nakshatra Peyarchi Palangal: வரும் ஜூன் 18 அன்று குரு பகவான் பூசம் நட்சத்திரத்திற்கு இடமாற்றம் அடைவதால் கடகம், கன்னி, தனுசு உள்ளிட்ட ராசிகளுக்குப் பெரும் செல்வ வளமும், தொழில் ரீதியான அமோக வளர்ச்சியும் கிடைக்கப் போகிறது.
Jupiter Transit in Poosam Nakshatra June 18: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், கிரகங்களின் இடமாற்றம் மனித வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், நவகிரகங்களில் சுப கிரகமாக கருதப்படும் குரு பகவான், இன்னும் சில நாட்களில் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார். வரும் ஜூன் 18ஆம் தேதி அன்று, குரு பகவான் சனியின் நட்சத்திரமான 'பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள்' பிரவேசிக்கிறார்.
பூசம் நட்சத்திரம் அனைத்து நட்சத்திரங்களிலும் மிக உயர்ந்த மற்றும் சுபமான இடத்தை பிடித்துள்ளது. தற்போது கடக ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் குரு பகவான், ஜூன் மாதத்தில் மேற்கொள்ளும் இந்த பெரிய நட்சத்திர இடமாற்றம் சில ராசிகளுக்கு பொற்காலத்தைக் கொண்டு வரப்போகிறது. குறிப்பாக, இந்த மாற்றத்தால் பெரும் செல்வ வளத்தையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் பெறப்போகும் அந்த 4 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
கடக ராசியினருக்கு குரு பகவானின் சிறப்பு அருள் இந்த ஜூன் மாதத்தில் கிடைக்கப் போகிறது. வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் தேடி வரும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை முன்பை விட மிகவும் வலுவடையும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகப் போட்டு வந்த திட்டங்களுக்கு இப்போது நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதுமட்டுமில்லாமல், கைவிட்டுப் போன பணம் அல்லது கடனாகக் கொடுத்துத் திரும்ப வராது என்று நினைத்த பணம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களைத் தேடி வரும். இதனால் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஜூன் 18 முதல் பொன்னான நாட்கள் தொடங்குகின்றன. குரு பகவான் பூசம் நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால், உங்கள் நிதி நிலைமையில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்ந்து மனநிம்மதி கிடைக்கும். பண வரவு கணிசமாக உயரும்.
வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய வழிகள் பிறக்கும். பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் மிகவும் வலுவடைவீர்கள். ஏற்கனவே நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு துறையிலோ அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்டிலோ முதலீடு செய்திருந்தால், அதிலிருந்து எதிர்பாராத அளவிற்கு லாபம் கொட்டும். மாணவர்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த மற்றும் சாதகமான காலகட்டமாக அமையப் போகிறது.
தனுசு ராசியினருக்கு இந்த குருவின் நட்சத்திர மாற்றம் அசுர வளர்ச்சியை தரப்போகிறது. குறிப்பாக, வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்யும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஜூன் மாதம் முதல் பொற்காலம் என்றே சொல்லலாம். புதிய வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை அமையும்.
இதுவரை உங்கள் வேலைகளில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் பனி போல விலகும். அலுவலகத்தில் உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு நல்ல அங்கீகாரமும், மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். பணப் பற்றாக்குறையால் அவதிப்பட்டு வந்த உங்களுக்கு, அந்தப் பிரச்சினைகளில் இருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைத்து, நிம்மதியான சூழல் உருவாகும்.
