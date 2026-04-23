குரு புஷ்ய யோகம் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு குபேர யோகம் - பணவரவு அதிகரிக்கும்!

2026 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் சிறப்பான யோகங்களில் ஒன்றாக குரு புஷ்ய யோகம் கருதப்படுகிறது. இது ஏப்ரல் 23, மே 21 மற்றும் ஜூன் 18 ஆகிய மூன்று தேதிகளில் நிகழ்கிறது. இந்த யோகத்தின் காரணமாக குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் (மேஷம், கடகம், சிம்மம், தனுசு) நிதிஆதாயம், வெற்றி மற்றும் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.
குரு புஷ்ய யோகம் 2026: என்ன சிறப்பு
வேத ஜோதிடத்தில் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க யோகங்களில் ஒன்றாக குரு புஷ்ய யோகம் கருதப்படுகிறது. பூசம் நட்சத்திரம் குருவுடன் இணையும்போது, இந்த சக்திவாய்ந்த சிறப்பு யோகம் உருவாகிறது. இது நீடித்த செழிப்புக்கும், மங்களகரமான காரியங்களின் தொடக்கத்திற்கும் மிகவும் உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த குரு புஷ்ய யோகத்தின் தாக்கம் நிதி ஆதாயம், முதலீடுகளில் வெற்றி மற்றும் ஆன்மீக முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை குறிக்கிறது. இந்த மங்களகரமான யோகம் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 23 வியாழக்கிழமை உருவாகிறது. அதைத் தொடர்ந்து மே 21 மற்றும் ஜூன் 18 ஆம் தேதிகளில் நிகழ்கிறது. இந்த நிலையில், குரு புஷ்ய யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம் (Aries)
குரு புஷ்ய நட்சத்திர யோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். பொருட்களை வாங்குவதிலோ அல்லது முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதிலோ தடைகளை சந்திப்பவர்கள் அவற்றை வெல்ல தொடங்குவார்கள். இந்த காலகட்டம் சாதகமானதாக அமையும். தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகம் பெறும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும். வேலையில் இடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
கடகம் (Cancer)
குரு புஷ்ய யோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். இந்த காலத்தில் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும், கல்வியில் மாணவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு வரும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும். அதேபோல் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களும் இந்த நேரத்தில் முதலீடு செய்யலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அதேபோல் மன அமைதியும் கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo)
இந்த குரு புஷ்ய யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வெற்றிகளை குவிக்க இருக்கின்றனர். குடும்பம் மற்றும் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக அரசு வேலைக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். அதேபோல் வருமான அதிகரிப்புக்கான வலுவான அறிகுறிகளும் தென்படும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலத்தில் நல்ல வரன் அமையும். இதனால் மனதளவில் நிம்மதி ஏற்படும்.
தனுசு (Sagittarius)
குரு புஷ்ய யோகம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான பலன்களை தரும் என நம்பப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் உருவாகும். குடும்பத்திற்கு திடீர் பண ஆதாயங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு என்பதால், இந்த யோகத்தல் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். இதன் காரணமாக தனுசு ராசிக்காரர்கள் பல துறைகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகள் தற்போது முடிவடையும். அதேபோல் வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிதி நிலைமை வலுப்பெறுவதால், சேமிப்பு அதிகரித்து பணப் பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும்.
குரு புஷ்ய யோகம் நாளில் என்ன செய்ய வேண்டும்?
குரு புஷ்ய யோகத்தின்போது பசுவிற்கு வெல்லம் ஊட்டுவது மிகவும் மங்களகரமானதாக சிலர் கருதுகின்றனர். அதேபோல் ஒரு வெள்ளியை வாங்கி அதை வழிபட வேண்டும் என கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்வது நிதி சிக்களை தீர்த்து குடும்பத்தினருக்கு செழிப்பை கொண்டுவரும். மேலும், இந்த நாளில் வாங்கப்படும் பொருட்கள் அழியாதவை என நம்பப்படுகிறது.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) குரு புஷ்ய நட்சத்திர யோகம் எப்போது வருகிறது?
2026 ஆம் ஆண்டில் குரு புஷ்ய யோகம் ஏப்ரல் 23, மே 21 மற்றும் ஜூன் 18 ஆகிய தேதிகளில் உருவாகிறது. இந்த நாட்கள் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.
2) குரு புஷ்ய யோகம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக பலன் தரும்?
மேஷம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ஆகிய 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக பலன் தரும் என நம்பப்படுகிறது. அவர்கள் நிதி வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வெற்றிகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
3) குரு புஷ்ய யோகம் நாளில் என்ன செய்யலாம்?
இந்த நாளில் புதிய பொருட்கள் வாங்குதல், முதலீடு செய்தல் மற்றும் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பது போன்ற விஷயங்களில் சாதகமாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. மேலும், சிலர் இந்த நாளில் வெள்ளி வாங்குவது நல்ல பலனை தரும் என நம்புகின்றனர்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ