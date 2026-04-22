குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை: 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம் - 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!

2026, ஜூன் மாதத்தில் குரு மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை கடக ராசியில் நிகழ்கிறது. இந்த அரிய நிகழ்வு, 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கஜலட்சுமி யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த சக்திவாய்ந்த யோகத்தின் காரணமாக மிதுனம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம், மகரம், மீனம் ஆகிய 6 ராசிகள் தங்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மற்றத்தையும் அதிர்ஷ்ட பலன்களையும் பெற உள்ளனர்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குரு செல்வம், வளர்ச்சி மற்றும் அறிவின் காரணியாக கருதப்படுகிறார். அதேபோல் சுக்கிரன் வசதி, ஆடம்பரம் மற்றும் இன்பத்தின் காரகன் ஆவார். இந்த இரு முக்கிய கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் சேரும் போது உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம் மிக சக்திவாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இது வாழ்க்கையில் நிதி முன்னேற்றம், புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் செழிப்பு போன்ற பல நன்மைகளை அளிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
இந்த குரு மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு இது மிகுந்த அதிர்ஷ்ட காலமாக அமைகிறது. நிதி ரீதியான முன்னேற்றம், தொழில் வளர்ச்சி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி போன்ற பல துறைகளில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். அந்த வகையில், கஜலட்சுமி யோகத்தால், அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
மிதுனம் (Gemini)
கஜலட்சுமி யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நிதி ரீதியான முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். புதிய வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
கடகம் (Cancer)
குரு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை கடக ராசியிலேயே நடைபெறுவதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் கூடுதல் நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் நிம்மதி அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய முதலீடுகள் நல்ல பலன்களை தரக்கூடும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
துலாம் (Libra)
குரு மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கையால் கஜலட்சுமி யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியான உயர்வை அளிக்கிறது. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்களின் புதிய முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும். அதேசமயம் புதிய உறவுகள் மற்றும் தொடபுகள் உங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
இந்த கஜலட்சுமி யோகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை வழங்குகிறது. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இதனால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி நிலவும்.
மகரம் (Capricorn)
கஜலட்சுமி யோகம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அளிக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு இருக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். மேலும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும்.
மீனம் (Pisces)
கஜலட்சுமி யோகம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நிதி ரீதியாக இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வரும். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கல்வி முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். மேலும், கடந்த கால நற்செயல்களின் பலன்களை இந்த காலத்தில் அறுவடை செய்வீர்கள்.
கஜலட்சுமி யோகம் ஏன் முக்கியம்?
குரு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து உருவாக்கும் கஜலட்சுமி யோகம் செல்வம், செழிப்பு மற்றும் வளத்தை குறிக்கும் முக்கியமான யோகமாக கருதப்படுகிறது. இந்த யோகம் பலரின் வாழ்க்கையில், நிதி நிலைமை மேம்படும், எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த 6 ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டால், வாழ்க்கையில் பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கஜலட்சுமி யோகம் எப்போது உருவாகிறது?
ஜூன் மாதம் நடக்கும் குரு, சுக்கிரன் சேர்க்கையால் கஜலட்சுமி யோகம் உருவாகிறது.
2) இந்த யோகம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக பலன்களை வழங்குகிறது?
கஜலட்சுமி யோகம் மிதுனம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம், மகரம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 6 ராசிகளுக்கு அதிக பலன் வழங்குகிறது.
3) கஜலட்சுமி யோகம் எந்த வகை நன்மைகளை தரும்?
இந்த யோகம் நிதி முன்னேற்றம், தொழில் வளர்ச்சி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி போன்ற பல நன்மைகளை வழங்கும் என நம்பப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: புதன் அஸ்தமனம் 2026: மேஷ ராசியில் மாற்றம் - 3 ராசிகளுக்கு பணவரவு, வளர்ச்சி உறுதி!
மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 24 முதல் 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. வெற்றிகள் குவியும்!
மேலும் படிக்க: எந்த கிரக சேர்க்கை யாருக்கு சிறந்தது? 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
