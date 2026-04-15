குருவால் உருவாகும் அரிய யோகம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பொன், பொருள் சேரும்!

Guru Dwidwadash Yogam On May: குரு மற்றும் சுக்கிரனால் த்வி துவாதச யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கிறது.  அவை என்னென்ன  ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:16 PM IST
Guru Dwidwadash Yogam On May: ஒவ்வொரு ராசிகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது,  சில சிறப்பு வாய்ந்த யோகங்களும் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், குரு மற்றும் சுக்கிரனால் சிறப்பு வாய்ந்த உருவாக இருக்கிறது. அதன்படி, மே 11ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை அன்று காலை 6.36 மணிக்கு சுக்கிரனும், குருவும் ஒன்றுக்கொன்று 30 டிகிரியில் இணைக்கின்றன. இந்த நேரத்தில் த்வி துவாதச யோகம் உருவாகிறது என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, செல்வம், அன்புக்கு உரிய கிரகமாகும். அதே சமயம் குரு செல்வம், மகிழ்ச்சி, அறிவு, அதிர்ஷ்டத்திற்கு உரிய கிரகமாகும். இந்த இரண்டு சுப கிரகங்களம் இணைந்து த்வி துவாதச யோகத்தை உருவாக்குமபோது சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலன்களை கொடுக்கிறது. இந்த யோகம் இரண்டு வாரங்கள் நீடிக்கும். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். 

ரிஷபம் (Taurus)

சுக்கிரன் குரு சேர்க்கையால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமாக அமையும்.  இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக நாட்டம் இருக்கும.  திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கு. நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.  உங்கள் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், தங்கம், சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். 

துலாம் (Libra)

சுக்கிரன் குரு சேர்க்கையால் உருவாகும் த்வி துவாதச யோகத்தால் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வீட்டில் செல்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயமும் ஏற்டும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். முதலீட்டில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். அதிஷ்டம் உங்களுககு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் செலவுகளை குறையக் கூடும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மேலும், கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். 

தனுசு (Sagittarius)

சுக்கிரன் குரு சேர்க்கையால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை மேம்படுத்தும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியுடம் இருக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக்கூடும். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். 

மீனம் (Pisces)

சுக்கிரன் குரு சேர்க்கையால் உருவாகும் த்வி துவாதச யோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறப்பாக காலமாக இருக்கும். உங்கள் தொழிலையும் விரிவுப்படுத்துவீர்கள்.  வருமானம் அதிகரிக்கும். உடல்நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும். மே மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் புதிய பொறுப்புகளும், அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

