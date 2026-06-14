/குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை பலன்கள்.. ஜூலை 10 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! செல்வம் குவியும்

Jupiter - Venus Conjunction: குரு மற்றும் சுக்கிரன் கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்த இரண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சுப நிலைக்கு வரும்போது அதன் தாக்கம் மனத வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கும். இந்த நிலையில், இவ்விரு கிரகங்களின் சேர்க்கை நடக்கிறது.
அதாவது வரும் ஜூலை 10 ஆம் தேதி சரியாக 5.53 மணிக்கு குரு மற்றும் சுக்கிரன் 30 டிகிரி கோணத்தில் சந்திக்கிறது. இந்த சந்திப்பு துவாதச யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே நீடிக்கும் என்றாலும், இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொருளாதார லாபம் மற்றும் வெற்றியை தர இருக்கிறது. அப்படி இந்த யோகத்தால் அதிக பலன் பெறும் அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று பார்ப்போம்.
குரு மற்றும் சுக்கிரனின் இந்த சுப யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல சாதகமான முடிவுகளை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவலிப்பீர்கள். இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உறவுகள் இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி சுமூகமான உறவு நிலைக்கும். நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். அது உங்களுக்கு மனதளவில் நிம்மதியை தரும். அதேபோல் நீண்ட நாட்களாக வெளியில் முடங்கி கிடக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும். மேலும், கூடுதல் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும்.
குரு மற்றும் சுக்கிரனால் உருவாகும் சுப யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும். அதேசமயம் நற்செய்திகளையும் கொண்டு வரவுள்ளது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தங்களது கடின உழைப்பிற்கு பாராட்டு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரியின் ஆதரவும் கிட்டும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கி கிடக்கும் வேலைகளும் இந்த காலகட்டத்தில் முடிவடையும். சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பதுடன், லாபகரமான புதிய ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாலும். மேலும், சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் அதிர்ஷ்டத்தையும் அபார வளர்ச்சியையும் தரவிருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் ஆன்மீக பக்தி அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீகபயணங்கள் செல்வீர்கள். இது உங்களுக்கு மன அமைதியை தரும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். வேலை மற்றும் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் தென்படும். மேலும், வருமானம் பல மடங்கு அதிகரிப்பதுடன் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நிலையும் சீராகும்.
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