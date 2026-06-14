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  • /குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை பலன்கள்.. ஜூலை 10 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! செல்வம் குவியும்

குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை பலன்கள்.. ஜூலை 10 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! செல்வம் குவியும்

Guru - Sukran Serkai Palangal: வரும் ஜூலை 10 ஆம் தேதி குரு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இந்த சேர்க்கையானது அனைத்து ராசிகளுக்கும் பலன் அளித்தாலும் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு மட்டும் அபிரிமிதமான பலன்களை தருகிறது. அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:44 AM IST
குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை பலன்கள்.. ஜூலை 10 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! செல்வம் குவியும்
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குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை பலன்கள்.. ஜூலை 10 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!
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