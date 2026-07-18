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மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: ஆடி மாதத்தில் 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொன்னான காலம்!

Mahalakshmi Rajyog: குரு சூரியன் சேர்க்கையால் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வத்தை அதிகரிக்கும். ஆடி மாதத்தில் 3 ராசிகளுக்கு மகாலட்சுமி ராஜயோகம் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:06 AM IST
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: ஆடி மாதத்தில் 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொன்னான காலம்!
Image Credit: Mahalakshmi RajyogSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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