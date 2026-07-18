/மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: ஆடி மாதத்தில் 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொன்னான காலம்!

Mahalakshmi Rajyog: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, சுப யோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். சுப யோகங்கள் உருவாகுவது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகி உள்ளது. ஜூலை 16ஆம் தேதி கடக ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
கடக ராசியில் ஏற்கனவே குரு பகவான் இருக்கிறார். இதனால், கடக ராசியில் குரு சூரியன் சேர்க்கை நடக்கிறது. குரு சூரியன் சேர்க்கையால் மங்களகரமான யோகம் உருவாகி உள்ளது. அதாவது, மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரக சேர்க்கை
|குரு - சூரியன் சேர்க்கை
|யோகம்
|மகாலட்சுமி ராஜயோகம்
|யோகம் உருவாகும் நாள்
|ஜூலை 17
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், கடகம், மிதுனம்
மேஷ ராசியின் 4வது வீட்டில் குரு சூரியன் சேர்க்கையால் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கு வாய்ப்புள்ளது. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். வியாபாரத்தில் வரவுகள் அதிகரிக்கும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் குறையும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். வேலையாட்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோக பணிகளில் துரிதம் ஏற்படும். பயனற்ற பேச்சுக்களை குறைத்து கொள்ளவும். மற்றவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். தந்திரமான சில விஷயங்கள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும்.
மிதுன ராசியின் 2வது வீட்டில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். உடன்பிறப்புகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். கடினமான பணிகளையும் சாமர்த்தியமாக செய்து முடிப்பீர்கள். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். தடையாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். பொன் பொருள் சேர்க்கை தொடர்பான எண்ணங்கள் ஏற்படும். வழக்கு சம்பந்தமான செயல்களில் சாதகமான முடிவுகள் உண்டாகும். வீடு மற்றும் மனை சார்ந்த பணிகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும்.
கடக ராசியின் முதல் வீட்டில் குரு சூரியன் சேர்க்கையால் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான நாட்களாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். எதிர்பாராத பயணங்களால் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். பெற்றோர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பால் வெற்றி கிடைக்கும். கால்நடைகள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். ஆரோக்கியம் குறித்த சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். செலவுகளின் தன்மைகளை அறிந்து மேற்கொள்ளவும். திடீர் வாய்ப்புகள் மூலம் மாற்றம் உண்டாகும். ஆன்மீகம் தொடர்பான பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.