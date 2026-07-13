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குரு - சூரியன் சேர்க்கை.. ஜூலை 16 முதல் 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்

Guru - Suriyan Serkai: ஜூலை 16 முதல் கடக ராசியில் நிகழவுள்ள குரு-சூரியன் சேர்க்கையால் உருவாகும் 'குரு ஆதித்ய ராஜயோகம்' மூலம் மேஷம், மிதுனம் உள்ளிட்ட 6 ராசிகளுக்கு பெரும் செல்வமும் யோகமும் கிடைக்கவுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:02 PM IST
குரு - சூரியன் சேர்க்கை.. ஜூலை 16 முதல் 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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