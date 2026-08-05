/குரு உதயம்: ஆகஸ்ட் 16 முதல் பட்டையை கிளப்பப்போகும் 4 ராசிகள் இவைதான், உங்க ராசி என்ன?

Guru Udhayam: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் உள்ளது. குரு பகவான் மிகவும் சுபமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி குரு உதயம் ஆகிறார். இது சில ராசிகளின் வாழ்வில் எதிர்பாராத நன்மைகளையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டு வரும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதியன்று, குரு பகவான் கடக ராசியில் உதயமாகவுள்ளார். கடக ராசியில் குரு உச்ச நிலையில் (மிகவும் வலிமையான நிலையில்) இருப்பார். எனவே, கடக ராசியில் குருவின் உதயம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குரு சூரியனுக்கு மிக அருகில் செல்லும்போது அதன் சக்தி குறைவதாகக் கூறப்படுகிறது; சூரியனிடமிருந்து விலகிச் செல்லும்போது குரு உதயமாகிறார்.
குரு செல்வம் மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். கடக ராசியில் குரு உதயத்தால், அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள 4 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|நிதி நிலை மேன்மையடையும்
|சிம்மம்
|வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்
|துலாம்
|குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்
|கும்பம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்
குருவின் உதயம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்குப் பல விதமான சுப பலன்களைக் கொண்டுவரும். இந்த காலத்தில் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்குச் சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலமாக அமையும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான முழுமையான பலன்களை இக்காலத்தில் நீங்கள் பெற முடியும்.
குரு உதயத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாழ்வில் நிதி நிலை மேன்மையடையும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். குரு பகவானின் அருளால் சில முக்கிய நபர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பும் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
குரு உதய காலம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டுவரும். இக்காலத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் நன்மை உண்டாகும். வணிகர்களின் தொழில் விருத்தி அடையும்.
நீண்ட காலமாகப் பண இழப்பைச் சந்தித்திருந்தால், இக்காலத்தில் அந்தப் பணம் உங்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும். இந்த காலத்தில் குரு பகவானின் அருளால் தொழில் மற்றும் வியாபார ரீதியாக உங்கள் நிலைமை வெகுவாக மேம்படும். மேலும், சிம்ம ராசியினர் புதிய வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தால், இக்காலம் அவர்களுக்கு ஒரு சுபமான காலகட்டத்தின் தொடக்கமாக அமையும். சிம்ம ராசியினரின் பணியில் உள்ள தடைகள் நீங்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பும் சிம்ம ராசியினருக்கு இக்காலத்தில் கிடைக்கும்.
குரு உதயம் துலாம் ராசியினருக்குப் பல நற்பலன்களைத் தரும். இக்காலத்தில், துலாம் ராசியினரின் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். அலுவல பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இக்காலத்தில், துலாம் ராசியினரின் செல்வாக்கு மற்றும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.
தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் பெரும் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். குருவின் சிறப்பான அருளால், குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். துலாம் ராசி மாணவர்களுக்கு குரு பகவாவின் அருளால் இக்காலம் சிறப்பாக அமையும். அதோடு, பணம் மற்றும் செல்வம் தொடர்பான முயற்சிகளிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். அதேபோல், வருமானத்தை அதிகரிக்கப் பல புதிய வழிகள் துலாம் ராசியினருக்குக் கிடைக்கும். இக்காலத்தில், உங்கள் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் பெருமளவு அதிகரிக்கும்.
குரு உதயமானது கும்ப ராசியினருக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இக்காலத்தில், கும்ப ராசியினருக்கு முடியாமல் முடங்கிய அனைத்துப் பணிகளும் நிறைவடைவதற்கான சூழல் உருவாகும். இதனால், நல்ல செய்திகள் கிடைத்து கும்ப ராசியினர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படுவதால், அவர்கள் மிகுந்த மன அமைதியையும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
குரு பகவானின் அருளால் இக்காலத்தில், கும்ப ராசியினர் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் பணியால் ஈர்க்கப்பட்டு, உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளை வழங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
இந்த வகையில் ரிஷபம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 14 அன்று குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் உதயமாகும் போது அதிர்ஷ்டமான நாட்கள் ஆரம்பமாகும். இச்சமயத்தில், உங்களுக்குப் பணமோ அல்லது செல்வமோ எந்த வகையிலும் குறையாது; அத்துடன் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான அற்புதமான வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)