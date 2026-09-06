/குரு விபரீத ராஜயோகம் 2026.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குரு பகவான் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறார். தேவர்களின் குருவாக கருதப்படும் குரு, செல்வம், கல்வி, அறிவு, அதிர்ஷ்டம், மகிழ்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களின் காரணியாவார். மற்ற கிரகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குரு ஒரு ராசியில் நீண்ட காலம் பயணிப்பதால், அவரது பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், குரு பகவான் கடந்த ஜூன் 2ஆம் தேதி கடக ராசியில் நுழைந்தார். கடக ராசி குருவின் உச்ச வீடாக கருதப்படுவதால், இந்த பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. குரு அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை கடக ராசியில் பயணிக்கிறார்.
இந்த காலகட்டத்தில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு 6, 8, 12 ஆகிய வீடுகளுடன் தொடர்புடைய விபரீத ராஜயோக பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. எதிர்பாராத நேரத்தில் தடைகள் விலகுவது, நிதி நிலை மேம்படுவது, நீண்டகால பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைப்பது போன்ற சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
அந்த வகையில், குருவின் இந்த பெயர்ச்சியால் எந்த 3 ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளை பெற வாய்ப்புள்ளது என்பதை பார்க்கலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் 12ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதன் காரணமாக வெளிநாடு தொடர்பான வேலை அல்லது தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டில் வேலை அல்லது தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கனவு இருந்தால், அதற்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த அரசு தொடர்பான பணிகள் முடிவுக்கு வரலாம். தொழில் மற்றும் வேலை சார்ந்த விஷயங்களில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைத்து, வளர்ச்சிக்கான பாதை திறக்கப்படலாம்.
மேலும், குருவின் பார்வை 4ஆம் வீட்டில் விழுவதால் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து, வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. தாயாரின் ஆதரவும் கிடைக்கக்கூடும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால், அதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். அதேபோல், புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைத்து, அந்த நட்புகள் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு உதவியாக அமையக்கூடும். பண நெருக்கடியை சந்தித்து வந்த சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கூடுதல் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் கிடைத்து, நிதி பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைய வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு ராசிக்கு குரு பகவான் 8ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த அமைப்பு காரணமாக நீண்ட காலமாக தொடர்ந்த சில பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடும் சூழல் உருவாகலாம். எதிர்பாராத வகையில் பணவரவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீண்ட காலமாக ஒருவரிடம் சிக்கியிருந்த பணம் அல்லது தாமதமாகிக் கொண்டிருந்த தொகை கைக்கு வந்து சேரலாம். ஏற்கனவே முதலீடு செய்திருந்தும் அதற்கான பலன் கிடைக்காமல் இருந்தவர்களுக்கு, இந்த காலகட்டத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தொழிலதிபர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் நல்ல வருமானத்தை பெற்றுத் தரக்கூடிய புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். இதுவரை அதிகமாக இருந்த தேவையற்ற செலவுகள் குறைந்து, பணத்தை சேமிப்பதற்கான சூழல் உருவாகலாம். நீண்ட நாட்களாக முடிவடையாமல் இருந்த பணிகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறலாம். புதிய சொத்து வாங்க வேண்டும் என்ற முயற்சிகளும் சாதகமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் பிரச்சனைகளும் படிப்படியாக குறையக்கூடும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் 6ஆம் வீட்டில் பயணிக்கிறார். இதன் காரணமாக நிதி நிலைமை வலுப்பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக, கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வருபவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். வேலை பார்க்கும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நீண்ட கால உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரமும் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரம் செய்து வருபவர்களுக்கு தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வணிகத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லாபம் கிடைக்கும் சூழலும் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நீதிமன்றம் அல்லது சட்டம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருபவர்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கக்கூடும். இதுவரை இருந்த மன அழுத்தம் மற்றும் தடைகள் படிப்படியாக குறையலாம்.
உடல்நலம் தொடர்பாக சில பிரச்சனைகளை சந்தித்து வந்தவர்களுக்கும் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜோதிட பலன்கள் கூறுகின்றன. மொத்தத்தில், கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் நிதி மற்றும் தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றத்தை வழங்கக்கூடியதாக அமையலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)