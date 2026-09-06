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குரு விபரீத ராஜயோகம் 2026.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி!

தற்போது கன்னி ராசியில் இருக்கும் குரு பகவான் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை அந்த ராசியில் நீடிப்பார். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் 3 ராசிக்காரர்கள் அபிரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 06, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:25 PM IST
குரு விபரீத ராஜயோகம் 2026.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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