  குரு யோகத்தால் இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு பலன்கள் பெருகும்! எந்த எந்த ராசி தெரியுமா?

குரு யோகத்தால் இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு பலன்கள் பெருகும்! எந்த எந்த ராசி தெரியுமா?

இந்த வாரம் மும்முறை யோகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த அரிய கிரக நிலைகளால், ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர்.

குரு யோகத்தால் இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு பலன்கள் பெருகும்! எந்த எந்த ராசி தெரியுமா?

வேத ஜோதிடத்தின்படி, நவம்பர் மாதத்தின் இரண்டாம் வாரம் சில முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் மற்றும் சுப யோகங்களின் சங்கமத்தால் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், புதன் பகவான் விருச்சிக ராசியிலும், குரு பகவான் கடக ராசியிலும் வக்ர நிலையில் இருப்பார்கள். கிரகங்களின் அரசனான சூரியன், புதனுடன் இணைந்து விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் 'புதாதித்ய யோகம்' உண்டாகிறது. மேலும், குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால் 'கஜகேசரி யோகம்', சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இருப்பதால் 'மாளவ்ய ராஜ யோகம்' என மும்முறை யோகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த அரிய கிரக நிலைகளால், ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு பொற்காலமாக அமையும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் உற்சாகமான வாரமாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் பல புதிய மற்றும் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த நற்செய்தி குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்கும். நண்பர் ஒருவரின் புதிய தொழில் முயற்சிக்கு நீங்கள் பெரிதும் உதவுவீர்கள். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும், ஆரோக்கியத்திலும் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.

மேலும் படிக்க | பணம் வீட்டில் தங்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. வாஸ்து சொல்லும் முக்கிய விஷயம்!

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பல நன்மைகளை வாரி வழங்கும். நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும், பண வரவு அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க விரும்பிய பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிட்டும், இது மனதிற்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை தரும். புதிய நண்பர்களுடன் இணைந்து தொழில் தொடங்கும் சிந்தனை உதயமாகும். குழந்தைகளின் உடல்நலத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து, மன நிம்மதி அடைவீர்கள். பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

விருச்சிகம்

இதுவரை விருச்சிக ராசியினர் சந்தித்து வந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் ஏமாற்றங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். நிதி நெருக்கடிகளில் இருந்து விடுபட நல்ல வழிகள் பிறக்கும், புதிய வருமான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். இந்த வாரம் உங்களுக்கு முழுமையான மன திருப்தியை அளிக்கும். புதிதாக உருவாகும் நட்புகளால் தேவையான நிதி உதவிகள் கிடைக்கும். காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு மங்களகரமான வாரமாகும்; தங்கள் துணையை குடும்பத்தினருக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பார்கள். நீண்ட நாட்களாக தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அவர்களின் பெரிய விருப்பங்கள் நிறைவேறும் வாரமாக அமையும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது, இது உறவுகளிடையே மகிழ்ச்சியையும், பரஸ்பர ஆதரவையும் அதிகரிக்கும். சட்ட விஷயங்களில் சிக்கியிருந்தால், இந்த வாரம் அதிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும், நண்பர்களின் தொடர் ஆதரவும் உங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள், மேலதிகாரிகளுடனான உறவு மேம்படும். புதிய சவால்களை அஞ்சாமல் எதிர்கொண்டு வெற்றி காண்பீர்கள்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பல நன்மைகளைச் செய்யும் வாரமாக இருக்கும். சுப யோகங்களின் பலனாக, குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும், உறுப்பினர்களிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். அமைதியான இடத்திற்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற உங்களின் நீண்ட நாள் கனவு இந்த வாரம் நனவாக வாய்ப்புள்ளது. எதிர்பாராத விதமாக ஒரு தொலைதூர நண்பரின் வருகை உங்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியைக் கொடுக்கும். தொழில்முறை பணிகளைத் திறம்பட முடித்து, நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்திக் கொள்வீர்கள். சில முக்கிய ஆசைகள் நிறைவேறுவதுடன், எதிர்பார்த்ததை விட அதிக பலன்களைக் காண்பீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

