அனுமன் ஜெயந்தியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பொன், பொருள் சேரும்

Hanuman Jayanti Chevvai Peyarchi On April 2: ஜோதிட ரீதியாகவும், ஆன்மீக ரீதியாகவும் இன்று (ஏப்ரல் 2) முக்கியமான நாளாக கருதப்படுகிறது. அதவாது, இன்று (ஏப்ரல் 2) அனுமன் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. அனுமன் ஜெயந்தி என்பது இந்துக்களின் புனிதமான விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் அனுமனை வழிபடுவது புனிதமானதாக கருதப்படுகிறது. அனுமன் ஜெயந்தி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை பௌர்ணமி அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், சித்திரை பௌர்ணமியானது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி காலை 7.06 மணிக்கு தொடங்கி, ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி காலை 7.41 மணிக்கு நிறைவடைகிறது.
எனவே, இவ்வருடன் சித்திரைப் பௌர்ணமி மற்றும் அனுமன் ஜெயந்தி இன்று ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் பக்தர்கள் அனுமனை வழிபடுவார்கள். இந்த புனித நாளில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, செவ்வாய் பகவான் பிற்பகல் 3.37 மணிக்கு மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட நாளில் அனுமன் ஜெயந்தி நாளில் கூடுதல் நன்மைகளை பெறுவார்கள். எனவே, செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மைகளை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கான பலனை காணும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். ரிஷப ராசியினரின் ஜாதகத்தில் 11வது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இந்த வீடு தொழில், முயற்சி, கடினம் என்பதை குறிக்கிறது. இதனால், உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சக ஊழியர்களிடம் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறுவீர்கள். நிலம், சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வரும். சொத்து சார்ந்த வழக்குகள் உங்கள் சாதகமான முடிவுகளை ஏற்படுத்தி தரும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
மிதுனம் (Gemini)
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் வெற்றியை பார்ப்பார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சி 10வது வீட்டில் நடக்கிறது. இது உங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. ஊதிய உயர்வு போன்றவற்றை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகளை அடைப்பீர்கள்.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த காலமாக இருக்கும். உங்கள் ஜாதகத்தில் 9வது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், உங்கள் தொழிலில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வரும். புதிய தொழில் தொடங்கவும், தொழில் விரிவாக்கத்திற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்கள் நடக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்த வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும், உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசியின் 5வது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான மாற்றங்கள் நடக்கும். எதிர்பார்த்த திருப்பங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரிச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். தொழில் போட்டிகள் குறையும். தொழிலில் உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்கள் நடக்கும். நீங்கள் செய்தும் முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும்.
மகரம் (Libra)
மகர ராசியில் 3வது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இந்த வீடு தொழில், பணம், செல்வத்தை குறிக்கிறது. சிறு தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து சவால்களை வெல்வீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து பிரச்னைகள் தீரும். அனுமன் ஆசிர்வாதத்தால் கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். அனுமனின் அருளால் உங்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
