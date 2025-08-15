குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கவுள்ள 5 ராசிகள் இவைதான்

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: சுப கிரகமான குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி புதன்கிழமை புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆனார். இந்த நட்சத்திரத்தை ஆளும் கிரகம் குருதான். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குரு ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் நுழைந்தார். ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி இந்த நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்கு அவர் செல்வார்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி குரு பகவான் ஒரு மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். அறிவாற்றல், கல்வி, திருமணம், குழந்தைகள், செல்வம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக அவர் இருக்கிறார். புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நற்பலன்களை காண முடியும். இந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள். மேலும் ஆன்மீகப் பணிகளிலும் உற்சாகமாக பங்கேற்பார்கள். குருவின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries)
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்கு அதிக நன்மைகள் உண்டாகும். இந்த காலகட்டத்தில், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய நிதி நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பல்வேறு பிரச்சினைகளிலிருந்து விரைவாக விடுபடுவார்கள். வர்த்தகர்கள் சரியான முயற்சிகளால் நல்ல பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு தொழில் வளர்ச்சிக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலை தேடும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும். சிக்கிய பணம் மீண்டும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். ராசி மாற்றத்தால் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் எந்த எதிர்மறையான விளைவும் இருக்காது. வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை கழிப்பீர்கள்.
கடகம் (Cancer)
குரு நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். வருமானம் அதிகமாகும். மேலும் குடும்பத்தில் நடக்கும் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நிவாரணம் கிடைக்கும். இந்த ராசியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்களுக்கு பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் லாபம் ஈட்ட பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேலும் வணிகம் பல்வேறு பகுதிகளில் விரிவடையும். குருவின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் வேலை செய்பவர்களுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்கள் புதிய உயரங்களை அடைவார்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
கன்னி (Virgo)
குரு பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நன்மைகளைத் தரும். குரு நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். குடும்பப் பிரச்சினைகள் சுமுகமாக முடியும். மாணவர்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும். மேலும் அவர்கள் தங்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நீங்கள் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.
கும்பம் (Aquarius)
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடையும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்த கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது குரு அருளால் நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஏதேனும் விரிசல் ஏற்பட்டால், அது முடிவுக்கு வந்து பரஸ்பர அன்பு நிலைத்திருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எதுவும் இருக்காது, சரியான அணுகுமுறையால் பல்வேறு பிரச்சினைகளை நீங்கள் தீர்க்கலாம்.
மீனம் (Pisces)
குரு நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி 2025 மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக லாபத்தைத் தரும். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி, தங்கள் கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் பெறுவார்கள். இவர்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபட தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்க்கை இலக்குகளில் ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும் உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்திலும் பெரும் வெற்றி கிடைக்கும். நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் போது உங்கள் திருமண வாழ்க்கை அமைதியாகவும் ஸ்திரமாகவும் இருக்கும். வேலையில், புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும் உங்கள் கடின உழைப்பால் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
