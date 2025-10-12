தீபாவளி அன்று இரவு... ஆந்தையை பார்த்தால் நல்ல சகுனம் - ஏன் தெரியுமா?

Diwali 2025: தீபாவளியை, தீப ஒளி திருநாள் என்றும் பொதுவாக அழைப்பார்கள். இந்திய துணைக் கண்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டிலும் தீபாவளி பண்டிகை படுவிமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளிக்கு என புத்தாடை எடுப்பார்கள். தீபாவளியை முன்னிட்டு வீட்டிலேயே பலகாரங்கள் சுடுவார்கள். வீட்டில் சுடும் பலகாரங்களை பக்கத்துவிட்டுக்காரர்கள், உற்றார் உறவினர்கள் ஆகியோருக்கும் பகிர்ந்துகொள்வார்கள்.
Diwali 2025: முழுவதும் கொண்டாட்டம் தான்
காலையில் எழுந்ததும் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பார்கள். புத்தாடை உள்ளிட்டவற்றை வைத்து வழிபாடு செய்யாவர்கள். மதிய உணவிற்கு சைவம், அசைவம் என விதவிமான உணவுகளை ருசிப்பார்கள். மாலையில் இருந்து பட்டாசுகளை வெடிப்பார்கள். அன்றைய தினம் முழுவதும் பலகாரங்களை சாப்பிட்டு, பட்டாசுகளை வெடித்து குடும்பத்தினருடன் கொண்டாட்ட மனநிலையிலேயே இருப்பார்கள்.
Diwali 2025: ஆந்தையை பார்த்தால் அதிர்ஷ்டமா?
தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் பல்வேறு கொண்டாடப்பட்டாலும், இதில் பல்வேறு நம்பிக்கைகள் உள்ளன, பல்வேறு சடங்கு சம்பிரதாயங்களும் உள்ளன. அந்த வகையில், பலராலும் பெரிதாக அறியப்படாத ஒரு நம்பிக்கையென்றால், தீபாவளி அன்று நீங்கள் ஆந்தையை பார்த்தீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என்பதை சொல்லலாம்.
ஆந்தை என்பது ஞானம் மற்றும் உள்ளுணர்வின் ஒரு அடையாளமாக திகழ்கிறது. இந்து நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில், ஆந்தை லஷ்மி தேவியின் வாகனமாக கருதப்படுகிறது. லஷ்மி தேவி உங்களுக்கு செல்வம், செழிப்பு, அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றை அருளும் தெய்வமாக கருதப்படுகிறார்.
Diwali 2025: வீட்டில் பணம் பெருகும்
அப்படியிருக்க, தீபாவளி பண்டிகை அன்று நீங்கள் ஆந்தையை பார்த்தீர்கள் என்றாலே சுபமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில், லஷ்மி தேவியும் ஆந்தையுடன் இருப்பார் என்றும் அன்றைய தினம் ஆந்தையை பார்க்கும்போது லஷ்மி தேவியின் அருள் உங்களுக்கும், உங்களது குடும்பத்தினருக்கும் முழுமையாக கிடைக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது. இதனால் உங்களிடம் செல்வம் குவியும், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும், நீங்கள் கை வைக்கும் இடமெல்லாம் தங்கமாக கூட மாறலாம்.
தீபாவளி அன்று இரவில் ஆந்தையை காண்பதே உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், ஆந்தையை துன்புறுத்துதல் கூடாது. இது மத நம்பிக்கை சார்ந்ததாகும். தீபாவளி அன்று லஷ்மி தேவி மற்றும் விநாயகரை நோக்கிய வழிபாடு நடத்துவார்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் அனைத்தும் பொது தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. இதனை ஜீ நியூஸ் உறுதிசெய்யவில்லை)
