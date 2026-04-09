ரிஷப ராசியில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை, கையில் காசு.. கழுத்தில் மாலை

Sukran Peyarchi Palangal 2026 : ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:28 மணிக்கு, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறார்; இதன் மூலம் சக்திவாய்ந்த 'மாளவ்ய ராஜயோகம்' (Malavya Rajyoga) உருவாக்கத் தொடங்குகிறது. இதனால் எந்தெந்த ராசிகள் பயனடையவுள்ளன என்பதை இப்போது விரிவாகக் காண்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

சொந்த வீட்டை விற்ற நடிகை மீனா! சரியான லாபம்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?
camera icon7
Meena
சொந்த வீட்டை விற்ற நடிகை மீனா! சரியான லாபம்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?
ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க மறுத்த முக்கிய பிரபலம்! காரணத்தை கேட்டு அதிர்ந்த ரசிகர்கள்..
camera icon7
Jailer 2
ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க மறுத்த முக்கிய பிரபலம்! காரணத்தை கேட்டு அதிர்ந்த ரசிகர்கள்..
2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..
camera icon7
Political Thriller
2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..
டாஸ்மாக் மூலம் அதிகம் சம்பாதிக்கும் மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Liquor Shop
டாஸ்மாக் மூலம் அதிகம் சம்பாதிக்கும் மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?
Sukran Peyarchi Palangal 2026 : ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:28 மணிக்கு, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறார்; இதன் மூலம் சக்திவாய்ந்த 'மாளவ்ய ராஜயோகம்' (Malavya Rajyoga) உருவாக்கத் தொடங்குகிறது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், மாளவ்ய ராஜயோகம் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராஜயோகம், 'பஞ்சமகாபுருஷ ராஜயோகங்கள்' (ஐந்து சிறந்த ஆளுமை யோகங்கள்) எனப்படும் யோகங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ராஜயோகம் பொருள் சார்ந்த சுகபோகங்கள், இன்பங்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வழங்குவதுடன், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் கௌரவத்தையும் அருளக்கூடியதாகும். இம்முறை அமைந்துள்ள ஒரு விசேஷமான நற்செயல் என்னவென்றால், 'அட்சய திருதியை' திருநாளும் இதே நாளில்தான் அமைந்திருக்கிறது. எனவே, ஜோதிடர்களின் கணிப்புகளின் அடிப்படையில், சுக்கிரன் ரிஷப ராசிக்கு மாறுவதால் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மையடையப்போகின்றன என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

2026 சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: ரிஷப ராசியின் மீதான தாக்கம்

சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் லக்ன பாவத்திற்குள் (முதல் வீட்டிற்குள்) பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இதே வேளையில், 'மாளவ்ய ராஜயோகம்' மிகவும் வலிமை பெற்றுத் திகழும். இதன் விளைவாக, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் வாழ்க்கை முறைக்கு மிகுந்த வலிமையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டுவரும். மேலும், பொருளாதார ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகள் உங்களுக்குத் திறக்கப்படலாம். அத்துடன், உங்கள் ஆளுமை ஒரு தனித்துவமான வசீகரத்துடன் மிளிரும்; இக்காலகட்டத்தில், உங்களால் பிறரை மிக எளிதாகக் கவர்ந்திழுக்க இயலும். மேலும், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் அடைவதற்கான சிறப்பான வாய்ப்புகளையும் இக்காலம் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.

2026 சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: கடக ராசியின் மீதான தாக்கம்

கடக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, சுக்கிர கிரகம் அவர்களின் 11-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கவுள்ளது. இதன் விளைவாக, கடக ராசியினர் சமூகத் தளத்தில் மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் பெறுவார்கள்; மேலும், அவர்களின் நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுப்பெறும். இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் வருமானமும் அதிகரிக்கும்; அத்துடன், உங்கள் உறவுமுறைகள் மேலும் பலப்படும். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது, குறிப்பாகப் பணிபுரியும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் உங்கள் மேலதிகாரியுடனான உங்கள் இணக்கம் முன்பை விட வலுப்பெறும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடு பெரிதும் பாராட்டப்படும். கல்வித் துறையைப் பொறுத்தவரை, மாணவர்களும் சாதகமான முடிவுகளைப் பெறலாம். உங்கள் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் நீங்கள் கண்டு மகிழ்வீர்கள்.

2026 சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: கன்னி ராசியின் மீதான தாக்கம்

சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஒன்பதாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சியானது, உங்கள் ராசிக்கு 'பாக்கிய ஸ்தானம்' எனப்படும் அதிர்ஷ்ட வீட்டில் நிகழவுள்ளது. இனி நீங்கள் நல்வாய்ப்பின் ஆதரவைப் பெறத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். உங்கள் சொந்தக் கடின உழைப்பின் மூலம் செல்வத்தைச் சேர்ப்பதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். மேலும், உங்கள் சொத்துக்களும் செல்வமும் பெருகும். இளைய உடன்பிறப்புகள் தொடர்பான நற்செய்திகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும்.

2026 சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: விருச்சிக ராசியின் மீதான தாக்கம்

சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் மீது தனது ஏழாம் பார்வையைச் செலுத்தவுள்ளார். இதன் விளைவாக, திருமணமானவர்களின் வாழ்வில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. உறவுகளுக்குள் பரஸ்பர புரிதல் மேலும் வலுப்பெறும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமண நடக்கும். திருமண வாழ்க்கை இணக்கமாக அமைவதுடன், மேலும் வலிமை பெறும். மேலும், நீங்கள் பொருள்சார் சுகங்களையும், ஆடம்பரங்களையும், வாகனம் வாங்கும் மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிக்கக்கூடும். அத்துடன், தொழில் முயற்சிகளில் லாபம் ஈட்டுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரவுள்ளன. கூட்டாண்மை அடிப்படையில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு, இக்காலகட்டத்தில் மிகச்சிறந்த வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும்.

2026 சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: மகர ராசியின் மீதான தாக்கம்

சுக்கிர பகவான் மகர ராசிக்காரர்களின் ஐந்தாம் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் விளைவாக, இக்காலகட்டம் மகர ராசியினருக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரக்கூடியதாகவும் அமையவிருக்கிறது. சமூகத்தில் நீங்கள் அளவற்ற மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குழந்தைகளைச் சார்ந்த மிகச் சிறந்த நற்செய்திகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் குழந்தைகளின் சாதனைகளைக் கண்டு நீங்கள் ஆழ்ந்த பெருமிதம் கொள்வீர்கள். மேலும், நீங்கள் பல புதிய வாய்ப்புகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடும்.

2026 சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: கும்ப ராசியின் மீதான தாக்கம்

கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரன் உங்கள் நான்காம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் விளைவாக, இந்தப் பெயர்ச்சியானது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் பொருள்சார் வசதிகளின் பெருக்கத்தைக் கொண்டுவரும். மேலும், இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்காக நீங்கள் மிகுந்த பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். அத்துடன், நீங்கள் ஒருவித மன அமைதியையும் உணர்வீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

சுக்கிரப் பெயர்ச்சி 2026 எப்போது நிகழ்கிறது?
ஏப்ரல் 19, 2026 அன்று சுக்கிர பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து விலகி, தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.

ஏப்ரல் 19 வேறு என்ன சிறப்பி நிகழ்வு?
இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சி அடையும் நாளில் தான் அட்சய திருதியை நிகழ உள்ளது.

மாளவ்ய யோகம் என்றால் என்ன?
சுக்கிரன் ஒருவரது ஜாதகத்தில் தனது சொந்த ராசி அல்லது உச்ச ராசியில் அமர்ந்து, லக்னத்திற்கு அல்லது சந்திரனுக்கு 1, 4, 7, 10 ஆகிய கேந்திர வீடுகளில் ஒன்றாக இருந்தால் 'மாளவ்ய யோகம்' உருவாகிறது.

மேலும் படிக்க | குபேர யோகம்: ஜூன் வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. கோடிகளில் புழக்கம், அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | குரு இரட்டை பெயர்ச்சி பலன்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், டபுள் ஊதிய உயர்வு

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

