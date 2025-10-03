English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: கோடிகளில் புரளப் போகும் 3 ராசிகள்

Saturn Transit In Poorattathi: சனி தற்போது மீன ராசியிலும், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும் பயணித்து வருகிறார். இன்று அதாவது அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி, சனியின் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பண பலத்தை தரும், இது நல்ல லாபத்தைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 3, 2025, 01:04 PM IST
  • இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் இன்று முதல் பிரகாசிக்கும்
  • பல பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.
  • வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மனநிலையைப் பேண முடியும்.

இன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: கோடிகளில் புரளப் போகும் 3 ராசிகள்

Saturn Transit In Poorattathi Today: வெள்ளிக்கிழமை அதாவது இன்று சனி தனது பாதையை மாற்றப் போகிறார். சனியின் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. சனியின் பாதை மாற்றங்கள் அவ்வப்போது நிகழ்ந்துக் கொண்டே இருக்கும். அந்த வகையில் தற்போது, ​​சனி மீனம் மற்றும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் வழியாக பெயர்ச்சியடைந்து பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே இடறு அதாவது அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி, இரவு 9:49 மணிக்கு, சனி பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவாபெயர்ச்சி அடைவார். பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி குரு பகவான் ஆவார். எனவே சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் (Saturn Star Transit) அனைத்து ராசிகளிலும் சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். எனினும் குருவின் ராசியில் சனி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்:

கும்பம் உட்பட இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் இன்று முதல் பிரகாசிக்கும்:

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): குருவின் ராசியில் சனி பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்களுக்கு மரியாதை மற்றும் கௌரவம் கிடைக்கும். வருவாய் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. வணிக நிலைமைகளும் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் தாயின் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும். சனி இந்த ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் அமர்வதால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். லாபத்தைப் பெறலாம். குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும், மேலும் பல பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): குருவின் ராசியில் சனி பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். மதச் செயல்களில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மேலோங்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் மீண்டும் தொடங்கும். நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். வணிகம் நன்றாக முன்னேறும், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். நல்ல ஆரோக்கியத்தை பெறுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கை அமைதியானதாகவும் இணக்கமாகவும் இருக்கும், மேலும் உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட முடியும். உங்கள் புகழ் அதிகரிக்கும். 

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): குருவின் நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு நல்ல பலனைத் தரக் கூடும். வெற்றியை அடைய நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியதில்லை. சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். வீட்டு மோதல்களும் பிரச்சனைகளும் தீர்வுக்கு வரும். உங்கள் போராட்டம் பலனளிக்கும். நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். கும்ப ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க உற்சாகமாக இருப்பார்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மனநிலையைப் பேண முடியும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

Lord ShaniShaniAstrologyRasipalanZodiac Signs

