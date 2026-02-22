120 நாள் வக்ரம் முடிந்தது! சீறிப்பாயும் குரு: மார்ச் 11 முதல் கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 5 ராசிகள்!

Guru Margi 2026: ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. குரு பகவான் அறிவு, செல்வம், குழந்தைகள், திருமணம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறார். தற்போது, குரு மிதுன ராசியில் வக்கிர நிலையில் நகர்ந்து வருகிறார், இதை "அதிசார" என்று அழைக்கப்படுகிறது. முன்னதாக, குரு ஒரு ராசியில் ஒரு வருடம் தங்கியிருந்தார், இப்போது அதன் இயக்கம் பல ராசிகளின் வழியாக குறுகிய காலத்தில் பயணித்து வருகிறது. அதன்படி வரும் மார்ச் மாதத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட உள்ளது. பஞ்சாங்கத்தின் படி, மார்ச் 11, 2026 அன்று, காலை 8:58 மணியளவில், குரு மிதுன ராசியில் நேர்கதியில் பயணிக்கத் தொடங்குவார். குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும் என்பது ஜோதிடர்கள் நம்பிக்கை ஆகும், எனினும் இந்த நேரத்தில் ஐந்து ராசிகளுக்கு மட்டும் அதீத நன்மைகள் நடக்கும். தொழில், வணிகம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் நேர்மறையான பலகளை பெறலாம். எனவே அந்த ராசிகளைப் பற்றி இங்கே காணலாம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வுகள் சாத்தியமாகும். வணிகங்கள் லாபத்தைக் காணலாம். பழைய முதலீடுகள் நன்மைகளைத் தரும். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இந்த நேரம் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு சாதகமாக இருக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்திற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. பண ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறக்கூடும். வணிகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு முன்னேற்றத்தைக் காணும். வீட்டில் அமைதி ஏற்படும். படிப்பதில் அல்லது புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் படிப்படியாக முடிக்கப்படலாம்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலையில் வெற்றி மகிழ்ச்சியைத் தரும். வியாபாரத்திலும் லாபம் கிடைக்கும். உறவுகள் மேம்படும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். பழைய, முடிக்கப்படாத பணிகளை முடிக்க இது சரியான நேரம்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி நன்மைகளைத் தரும். கடின உழைப்பு நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். வேலை மற்றும் வணிகம் இரண்டிலும் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும், பயண வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகள் அல்லது தொழில் தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க இது ஒரு நல்ல நேரம்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign)
இந்தக் காலம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையக்கூடும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். மன அமைதி நிலவும், குடும்ப சூழ்நிலை நன்றாக இருக்கும். இந்த நேரம் படிப்பதற்கும் உங்கள் அறிவை அதிகரிப்பதற்கும் நல்ல காலமாக கருதப்படுகிறது.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற தினமும் இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும் "ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ".
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | மாசி 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மேலும் படிக்க | கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ