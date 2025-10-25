English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • செவ்வாய் கிரகத்தின் மகா பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

செவ்வாய் கிரகத்தின் மகா பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Mars Transit 2025 Horoscope: செவ்வாய் தனது ராசியான விருச்சிக ராசியில் வரும் அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்த பெயர்ச்சி ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தாகரும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 25, 2025, 08:10 PM IST
  • மேஷ ராசிக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
  • கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.
  • நாளை மறுநாள் செவ்வாய் பெயர்ச்சி

செவ்வாய் கிரகத்தின் மகா பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Mars Transit 2025 Horoscope: வரும் அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், துலாம் ராசியை விட்டு வெளியேறி, அதன் சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். பஞ்சாங்கத்தின்படி, செவ்வாய் இந்த ராசியை திங்கள் கிழமை பிற்பகல் 3:53 மணிக்கு பெயர்ச்சி செய்வார். செவ்வாய் அதன் சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசிக்குச் செல்வது, பலன்களைத் தரும் சக்தியை அதிகரிக்கும். எனவே, இந்தப் பெயர்ச்சியை செவ்வாய் கிரகத்தின் மகா பெயர்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும் என்றாலும், ஐந்து ராசிகளுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், இந்த ராசிக்காரர்கள் மகத்தான வெற்றி, புதிய வேலை, வாகனம் மற்றும் செல்வச் செழிப்பு ஆகியவற்றைக் பெற வாய்ப்புள்ளது. எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் சாத்தியமாகும். தொழிலதிபர்கள் திடீரென்று லாபத்தைக் காணலாம். எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாகனம் அல்லது புதிய வீடு வாங்கும் கனவுகளும் நிறைவேறக்கூடும்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலையும் நம்பிக்கையையும் தரும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக வளரும், திருமண வாழ்க்கை வலுவடையும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும், நிதி நிலைமையும் மேம்படும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடைய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலைகளை மாற்ற விரும்புவோருக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் தனது சொந்த ராசிக்குள் நுழைவது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். இது தன்னம்பிக்கை, வெற்றி மற்றும் தைரியம் அதிகரிக்கும் நேரம். புதிய வேலை, வாகனம் அல்லது சொத்து கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மையும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். வேலையில் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். அதிர்ஷ்டம் மேலோங்கும், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். முதலீடுகள் அல்லது சொத்து தொடர்பான சில லாபங்கள் பெறலாம். நண்பர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

மேலும் படிக்க | அடுத்த 41 நாட்கள் குரு அதிசார பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

Mars TransitMarsmangalAstrologyRasipalan

