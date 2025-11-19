English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம், வெற்றி மேல் வெற்றி

2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம், வெற்றி மேல் வெற்றி

கிரகங்களின் இளவரசன் தற்போது விருச்சிக ராசியில் பயணித்து வருகிறார். வரும் நாட்களில், புதன் குருவின் நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கப் போவதால் சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:36 PM IST
  • இந்த பெயர்ச்சி, டிசம்பர் 9 வரை நீடிக்கும்.
  • சாதகமான பலன்களைத் தரும்.
  • கன்னி ராசிக்கு அதிபதியே புதன்தான்.

2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம், வெற்றி மேல் வெற்றி

அறிவின் காரணியான புதன் கிரகம், வணிகம், தொடர்பு, பேச்சுத்திறன் மற்றும் தர்க்கரீதியான சிந்தனை ஆகியவற்றின் அதிபதியாகவும் கருதப்படுகிறார். கிரகங்களின் இளவரசனான புதன், தற்போது விருச்சிக ராசியில் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், நவம்பர் 21, 2025 அன்று புதன், குரு பகவானின் நட்சத்திரமான விசாக நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார்.

இந்த பெயர்ச்சி, டிசம்பர் 9 வரை நீடிக்கும். புதனின் இயக்கம் சாதகமாக இருக்கும்போது, தனிநபர்களின் அதிர்ஷ்டம் வலுப்பெற்று, சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குருவின் ஆதிக்கம் பெற்ற நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி அடைவதால், எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகப்படியான நன்மைகளையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் பெறப்போகிறார்கள் என்பதைக் காண்போம்.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் குருவின் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவதால் மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மற்றும் உற்சாகமான சூழல் நிலவும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயர்ந்து காணப்படும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைபட்டிருந்த உங்களின் வேலைகள் மீண்டும் வேகமெடுக்கத் தொடங்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண, உங்களுக்குப் பல முக்கியமான மற்றும் சவாலான பணிகள் கிடைக்கக்கூடும். இந்தப் பணிகளைத் திறமையுடனும் முழு ஈடுபாட்டுடனும் செய்து முடிப்பது அவசியம். வேலை அல்லது தொழில் நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில மகிழ்ச்சியான செய்திகளை எதிர்பார்க்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, செல்வச் செழிப்பும் முன்னேற்றமும் உண்டாகும் காலமாக இது அமையும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்கு அதிபதியே புதன்தான். எனவே, கிரகங்களின் அதிபதி குருவின் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது கன்னி ராசியினருக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. புதனின் ஆதிக்கத்தால் உங்களின் பேச்சு மிகவும் இனிமையாகவும், கவரக்கூடியதாகவும் மாறும். இது சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கை அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். உறவுகளில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும். உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விடக் கணிசமாக மேம்படும். இருப்பினும், சுபச் செலவுகளும் சற்று அதிகரிக்கலாம். உங்கள் பட்ஜெட்டை கவனத்துடன் நிர்வகிப்பது அவசியம். இந்த நேரத்தில் புதிய வேலைகளைத் தொடங்குவது அல்லது புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வது மிகவும் சுபமான பலன்களைத் தரும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திரத்தில் புதனின் பெயர்ச்சி பெருமளவில் நன்மை பயக்கும் ஒரு காலமாக இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றிகள் வந்து சேரும். மனதில் அமைதியும் நிம்மதியும் நிலைத்திருக்கும். வணிகத் துறையில் இருப்பவர்கள் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இது தொழிலுக்குப் பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தொடர்ந்து நிலவி வந்த சிரமங்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் படிப்படியாக நீங்கி, சீரான உறவு மலரும். புதனின் சுபமான செல்வாக்கின் காரணமாக உங்களின் நிதி நிலைமை மேலும் வலுப்பெற்று, பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

மேலும் படிக்க | திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?

