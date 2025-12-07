English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Spiritual
  • லக்ஷ்மி கடாக்ஷம்! சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளின் கனவுகள் நிஜமாகும்

லக்ஷ்மி கடாக்ஷம்! சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளின் கனவுகள் நிஜமாகும்

கேட்டை நட்சத்திரம் சக்தி, வீரம் மற்றும் சாதனை ஆகியவற்றின் நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, இந்த சிறப்பு நட்சதிரத்தில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:32 PM IST
  • வருமானத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடும்.
  • அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
  • நிதி நிலைமை வலுவடையும்

Venus Transit in Jyeshtha Star: ஜோதிடத்தின் படி, சுக்கிரன் வரும் டிசம்பர் 9, 2025 அன்று அதாவது இன்னும் 2 நாட்களில் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார். செல்வம், அன்பு, செழிப்பு, கலை, ஆடம்பரம் மற்றும் திருமண பேரின்பத்திற்கு காரணமான கிரகமாக சுக்கிரன் கருதப்படுகிறது. கேட்டை நட்சத்திரம் சக்தி, வீரம் மற்றும் சாதனை ஆகியவற்றின் நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, இந்த சிறப்பு நட்சதிரத்தில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு சுக்கிரன் ஆட்சி செய்வதால், இந்த மாற்றம் இந்த ராசிக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். வருமானத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில் முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். திருமண வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாக மாறும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். ஒட்டுமொத்தமாக, உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

சிம்மம்: சுக்கிரன் கேட்டை நட்சதிரத்தில் நுழைவது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசையை அளிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். அரசாங்க வேலைகள் வெற்றிகரமாக இருக்கும். புதிய பொறுப்புகளும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் செல்வாக்கு மற்றும் ஆளுமையால் மற்றவர்களைக் கவருவார்கள்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்கு, இந்த நேரம் உறவுகள் வலுவடைவதையும் நிதி வளர்ச்சியையும் குறிக்கிறது. சுக்கிரனின் செல்வாக்கின் கீழ், திருமண வாழ்க்கை மேம்படும். காதல் உறவுகள் வலுவடையும். நிதி நிலைமைகள் மேம்படும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். மேலும், ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த கிரக மாற்றம் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். பயணம் வெற்றியைத் தரும். படிப்பு, போட்டிகள் மற்றும் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். மத மற்றும் ஆன்மீக ஆர்வங்கள் அதிகரிக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும், மேலும் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை தரும். இந்த காலகட்டத்தில், நிதி ஆதாயங்களும் வருமானமும் அதிகரிக்கும். குடும்ப மகிழ்ச்சியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். வணிகம் விரிவடையும். காதல் மற்றும் திருமண விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த நேரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மன அமைதியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் வழங்கும்.

சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

