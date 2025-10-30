English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் ராசி மாற்றம்: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் ராசி மாற்றம்: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

சுப கிரகமான சுக்கிரன் நவம்பர் 2025 தொடக்கத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த பெயர்ச்சி துலாம் ராசியில் நிகழப்போகிறது. எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் சுப பலன்களைத் தரும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:09 PM IST
  • கன்னி: செல்வ வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றியின் காலம்
  • துலாம்: உறவுகள் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம்
  • மீனம்: பரிசுகள், உடைமைகள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கான நேரம்

Trending Photos

ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Tamil Nadu grievance day
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Kaivinai Thittam 2025
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
camera icon7
No Airports Countries
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் ராசி மாற்றம்: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Venus Transit November 2025: ஜோதிட ரீதியாக நவம்பர் மாதம் 2025 மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த மாத தொடக்கத்தில், சுப கிரகமான சுக்கிரன் தனது ராசியை மாற்றுவார். நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, மதியம் 1:21 மணிக்கு, சுக்கிரன் துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். துலாம் என்பது சுக்கிரனின் ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நேரத்தில், செல்வம், அழகு, கலை மற்றும் செழிப்புடன் தொடர்புடைய மாளவ்ய ராஜ யோகம் உருவாகும். இதன் செல்வாக்கின் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில், வணிகங்கள் மற்றும் உறவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடும்.

கன்னி: செல்வ வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றியின் காலம்

சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் மிகவும் சாதகமான பலன்களை கன்னி ராசிக்காரர்கள் உணருவார்கள். இந்த நேரம் உங்கள் வேலை அல்லது தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான பொன்னான வாய்ப்புகளை வழங்கும். உங்கள் திறமையும் கடின உழைப்பும் பாராட்டப்படும், மேலும் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை அடையலாம். இதற்கிடையில், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில் புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும், மேலும் உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரம் செழிப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்தால் நிறைந்திருக்கும்.

துலாம்: உறவுகள் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம்

சுக்கிரன் துலாம் ராசியில் நுழைவதால், இந்த பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் திருமணத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கி, காதல் வாழ்க்கை புத்துணர்ச்சி பெறும். அரசாங்க வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வசீகரமும் ஆளுமையும் அதிகரிக்கும், மக்களை ஈர்க்கும். வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசைகளும் நிறைவேறலாம். வீட்டில் சுப அல்லது மத நிகழ்வுகள் நடைபெறும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உச்சங்களை அடைய முடியும்.

மீனம்: பரிசுகள், உடைமைகள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கான நேரம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மகிழ்ச்சி அலையை ஏற்படுத்தும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அன்பானவரிடமிருந்து விலையுயர்ந்த பரிசு கிடைக்கக்கூடும், திருமணத் திட்டங்கள் இறுதி செய்யப்படலாம். மூதாதையர் சொத்து அதிகரிப்பு, பொருள் வசதிகள் அதிகரிப்புடன் சேரும். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் பல ஆசைகள் நிறைவேறக்கூடும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி

மேலும் படிக்க | அடுத்த 34 நாட்கள் கடகத்தில் குரு உச்ச பயணம்: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், மெகா அதிர்ஷ்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Venus TransitVenusShukraAstrologyRasipalan

Trending News