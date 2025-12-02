English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026 சனிப் பெயர்ச்சி: உச்சத்தைத் தொடும் ராசிகள்! அனைத்திலும் வெற்றி உறுதி

2026 சனிப் பெயர்ச்சி: உச்சத்தைத் தொடும் ராசிகள்! அனைத்திலும் வெற்றி உறுதி

Sani Peyarchi: 2026 ஆம் ஆண்டு கடந்த கால கர்மங்களை தீர்த்து எதிர்காலத்திற்கான வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சனியின் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசிக்கு என்ன சிறப்பு செய்திகளை வழங்கப் போகிறது என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:25 PM IST
2026 சனிப் பெயர்ச்சி: உச்சத்தைத் தொடும் ராசிகள்! அனைத்திலும் வெற்றி உறுதி

2026 Saturn Effects On Zodiac Signs: 2026 புத்தாண்டில், கர்ம காரகனான சனி பகவான் மீன ராசியில் முழுமையாகப் பயணம் செய்வார். கடந்த நவம்பர் 28, 2025 அன்று மீன ராசிக்குள் சனி நேரடியாகப் பிரவேசித்தார். வரும் 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் முழுவதும் மீன ராசியில் சனி நேரடியாகப் பயணித்து, பின்னர் ஜூலை 27, 2026 அன்று மீன ராசியிலேயே வக்கிரமாக மாறுவார். அதன் பிறகு, டிசம்பர் 11, 2026 அன்று மீண்டும் மீன ராசியில் நேரடியாகப் பயணிக்கத் தொடங்குவார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சனியின் நேரடி இயக்கம் தடைபட்டிருந்த திட்டங்களுக்கு உத்வேகத்தையும், சாதனைக்கு ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும். அதே நேரத்தில், ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அதன் வக்ர பெயர்ச்சி சுயபரிசோதனை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தூண்டும். மீன ராசியில் சனியின் இந்த சஞ்சாரம் உணர்ச்சிச் சமநிலை, ஆன்மீகச் சிந்தனை மற்றும் பொறுப்புகள் பற்றிய புதிய புரிதலைக் கொண்டுவரும். இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு கடந்த கால கர்மங்களைத் தீர்த்து, எதிர்காலத்திற்கான வலுவான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சனியின் இந்த இயக்கம் உங்கள் ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம் : 2026-ஆம் ஆண்டில், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்குச் சனி மீன ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பயணிப்பதால், செலவுகள் மற்றும் ஆழ்ந்த சுயபரிசோதனை அதிகரிக்கும். 

* சனியின் மூன்றாவது பார்வை இரண்டாம் வீட்டின் மீது விழுவதால், செல்வச் சேர்க்கை சவாலாக இருக்கும், குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், மேலும் பேச்சில் நிதானம் தேவைப்படும்.

* ஆறாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வை நோய், கடன் மற்றும் எதிரிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 

* ஒன்பதாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை அதிர்ஷ்டத்தை சாதகமாக்கும், ஆனால் கடின உழைப்பு தேவைப்படும். தொழில் வாய்ப்புகள் மெதுவாகத் தொடங்கும், பதவி உயர்வுகளில் தாமதங்கள் மற்றும் வேலையில் அழுத்தம் ஏற்படலாம். 

ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான அதன் பின்னடைவு, பழைய திட்டங்கள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் உறவுகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும், ஆனால் டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு விஷயங்கள் மேம்படும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் தொடர்பு இல்லாதது தவறான புரிதல்களை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும், எனவே பொறுமை அவசியம். வயிறு, தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தம் தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் நீடிக்கலாம், எனவே யோகா மற்றும் தியானம் செய்யுங்கள். மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்தல் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவது நன்மை பயக்கும் மற்றும் மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.

ரிஷபம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், ரிஷப ராசிக்கு சனி பதினொன்றாவது வீட்டில் பயணிப்பார், இது படிப்படியாக வருமானம், நண்பர்கள் மற்றும் இலக்குகளை நிறைவேற்ற வழிவகுக்கும். 

* லக்னத்தில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை தன்னம்பிக்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தும், மேலும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அவசியம். 

* ஐந்தாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வை அன்பில் பொறுமை மற்றும் தெளிவு, குழந்தைகள் மற்றும் படைப்பு முயற்சிகள் தேவைப்படும். 

* எட்டாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை திடீர் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் அதிக எச்சரிக்கையைக் கொண்டுவரும். 

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் பின்னடைவு இயக்கம் கடந்த கால இலக்குகள், முதலீடுகள் மற்றும் உறவுகளை மறுபரிசீலனை செய்யத் தூண்டும், எனவே முக்கிய முடிவுகளை கவனமாக எடுங்கள். டிசம்பரில் நேரடியாக திரும்பிய பிறகு, தடைபட்ட பணிகள் முன்னேறும், வருமானம் மேம்படும். தொழில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சாதாரணமாகவே இருக்கும், ஆனால் தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

மிதுனம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மீன ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் பயணித்து, அவர்களின் தொழில், நற்பெயர் மற்றும் பணி பாணியில் மெதுவான ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவார். 

* பன்னிரண்டாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை தேவையற்ற செலவுகள், மற்றும் தனிமையின் போக்கை அதிகரிக்கக்கூடும். 

* நான்காவது வீட்டில் அதன் ஏழாவது பார்வை வீட்டு விஷயங்கள், தாய்மை மற்றும் சொத்து தொடர்பான பொறுப்புகளை அதிகரிக்கும். 

* ஏழாவது வீட்டின் பத்தாவது பார்வை கூட்டாண்மை மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை தரும். 

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் பழைய திட்டங்கள், பதவிகள் மற்றும் உறவுகளை மறுபரிசீலனை செய்யத் தூண்டும். எனவே, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் முதலீடுகளை புத்திசாலித்தனமாக கவனியுங்கள். டிசம்பரில் சனி நேரடியாக மாறும்போது, ​​தடைபட்ட வேலைகள் வேகமெடுக்கும், மேலும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு அதிகரிக்கும்.

கடகம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மீன ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் பயணித்து, அதிர்ஷ்டம், உயர்கல்வி மற்றும் மத விஷயங்களில் படிப்படியாக மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவார். பதினொன்றாம் வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை வருமானத்தை அதிகரிக்கும். 

* மூன்றாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வைக்கு தைரியம், தொடர்பு மற்றும் சிறிய முயற்சிகளில் பொறுமை தேவைப்படும். 

* ஆறாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வைக்கு பணியிட எதிர்ப்பு, கடன் மற்றும் சுகாதார விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவைப்படும். 

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரையிலான சனியின் வக்ர இயக்கம் கடந்த கால முடிவுகள், பயணம் மற்றும் சட்ட விஷயங்களை மறுபரிசீலனை செய்யத் தூண்டும், எனவே அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும். டிசம்பரில் சனி நேரடியாக மாறும்போது, ​​தடைபட்ட பணிகள் வேகம் பெறும், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும்.

சிம்மம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மீன ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் பயணிப்பார். 

* பத்தாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை தொழில் பொறுப்புகள் மற்றும் வேலை அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும், ஆனால் கடின உழைப்பு நீண்டகால அங்கீகாரத்தைக் கொண்டுவரும். 

* இரண்டாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வை பணம் மற்றும் குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களில் கட்டுப்பாடு தேவைப்படும், அதே நேரத்தில் ஐந்தாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை காதல், குழந்தைகள் மற்றும் படைப்பு முயற்சிகள் தொடர்பான விஷயங்களில் பொறுமை தேவைப்படும். 

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் கடந்த கால முடிவுகள், முதலீடுகள் மற்றும் உறவுகளை முழுமையாக மதிப்பாய்வு செய்ய கட்டாயப்படுத்தும், எனவே ஆபத்தான நகர்வுகளைத் தவிர்க்கவும். டிசம்பரில் நேரடியாகச் சென்ற பிறகு, தடைபட்ட வேலை முன்னேறி மனச் சுமைகளைக் குறைக்கும். நிதி ஏற்ற இறக்கங்கள் நீடிக்கும், ஆனால் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும்.

கன்னி: 2026 ஆம் ஆண்டில், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி ஏழாவது வீட்டில் பயணித்து, உறவுகள், மற்றும் திருமணம் தொடர்பான விஷயங்களில் தீவிரத்தையும் சோதனையையும் அதிகரிக்கும். 

* ஒன்பதாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை மெதுவாக்கும், மேலும் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும். 

* லக்னத்தில் ஏழாவது பார்வை நம்பிக்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தும் மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்து எச்சரிக்கை தேவை. 

* நான்காவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை வீடு, வாகனங்கள் மற்றும் தாய் தொடர்பான விஷயங்களில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். 

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரையிலான சனியின் வக்ர இயக்கம் பழைய ஒப்பந்தங்கள், சட்ட விஷயங்கள் மற்றும் உறவுகளை மறுபரிசீலனை செய்யத் தூண்டும், எனவே அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு சனி நேரடியாக மாறும்போது சிக்கிய உறவுகளும் வேலையும் முன்னேறும். நிதி சிறப்பாக இருக்கும், உங்கள் செலவுகளைத் திட்டமிடுங்கள்.

