  • 2026ல் உருவாகும் டபுள் யோகம்! 3 ராசிகளின் நிலைமையே மாறப்போகுது.. பணமழை தான்

2026ல் உருவாகும் டபுள் யோகம்! 3 ராசிகளின் நிலைமையே மாறப்போகுது.. பணமழை தான்

Hans And Malavya Rajyog 2026: 2026ல் பஞ்சமகா புருஷ் ராஜயோகங்களால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், வெற்றி போன்ற நல்ல நன்மைகள் கிடைக்க இருக்கின்றன. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:18 PM IST
  • 2026 உருவாகும் இரண்டு யோகங்கள்
  • 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

2026ல் உருவாகும் டபுள் யோகம்! 3 ராசிகளின் நிலைமையே மாறப்போகுது.. பணமழை தான்

Astrology: நாம் அனைவருமே இன்னும் சில நாட்களில் 2026ஆம் ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்க இருக்கிறோம். பலரும் வரும் ஆண்டை எதிர்பார்த்துக்கும் நிலையில், அந்த ஆண்டில் சிலரின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. ஜோதிடத்தின்படி, பல மங்களரமான யோகங்களும், சக்தி வாய்ந்த ராஜயோகங்களும் உள்ளன. அதில் ஹன்ஸ், மாளவ்ய, சச, ருச்சக மற்றும் பத்ரா என 5 பஞ்சமகா புருஷ ராஜயோகங்கள் உள்ளன. இந்த யோகங்கள் சிலரின் வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது.

இந்த ஐந்தில் இரண்டு பஞ்சமகா புருஷ் ராஜயோகங்கள் அடுத்த ஆண்டு 2026ல் உருவாக இருக்கின்றன. சுக்கிரன் தனது உச்ச ராசியான மீன ராசியில் நுழைந்து மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாக்குகிறது. அதேபோல் குரு தனது உச்ச ராசுயான கடக ராசிக்குள் நுழைந்து ஹன்ஸ் ராஜயோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. இந்த இரு கிரகங்களும் பஞ்சமகா புருஷ் ராஜயோகங்களை உருவாக்குவது நல்ல பலன்களை தரும். குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மாளவ்ய மற்றும் ஹன்ஸ் ராஜயோகங்களால் பல நன்மைகள் கிடைக்க உள்ளன. வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். அதேபோல் அனைத்து விஷயங்களிலும் வெற்றி கிட்டு. புதிய முதலீடுகள் செய்வீர்கள். அதன் மூலம் நல்ல லாபமும் கிடைக்கும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு ஈரட்டிப்பு லாயம் இருக்கும். கடின உழைப்பிற்கான பலன்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இது போன்ற பல நன்மைகளை மிதுன ராசிக்காரர்கள் பெற இருக்கின்றனர்.

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மாளவ்ய மற்றும் ஹன்ஸ் ராஜயோகங்களால் பல விதமான பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. இருக்கும் வேலையில் கடின உழைப்ப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. புதிய வருமானம் ஈட்ட வாய்ப்புகள் திறக்கும். முதலீடுகள் உங்களுகு நல்ல லாபத்தை ஏற்படுத்தும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு எதிர்பாராத ஒரு லாபம் கிடைக்கும். புதிதான திருமணம் செய்திருப்பவர்களுக்கு குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்தியை பெறுவீர்கள். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். பங்கு சந்தை போன்றவற்றை மூலம் நல்ல லாபத்தை பெறலாம்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மாளவ்ய மற்றும் ஹன்ஸ் ராஜயோகங்கள் பல நன்மைகளை தர இருக்கிறது. வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களின் உழைப்பு மதிப்பு கிடைத்து பதவி உயர்வு கிடைக்கிறது. வணிகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். எதிர்பாராத பண வரவு இருக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிப்பதோடு, குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆளுமை மேம்படும். மொத்தத்தில் பண ரீதியாகவும் சரி, தொழில் ரீதியாகவும் சரி நல்ல முன்னேற்றும் இருக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம் கொட்டும்!

மேலும் படிக்க: 2026ல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை தான்.. லிஸ்ட்டில் உங்க ராசி இருக்கா?

