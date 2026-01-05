English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2026.. ஹன்ஸ் மாளவ்ய யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா வெற்றி, ஜாக்பாட் நிச்சயம்

கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2026.. ஹன்ஸ் மாளவ்ய யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா வெற்றி, ஜாக்பாட் நிச்சயம்

Jupiter Transit In Cancer 2026: இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சியும், ஹன்ஸ் மாளவ்ய மகாபுருஷ ராஜயோகமும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரவுள்ளன. நீங்களும் இந்த ராசிகளை கொண்டவராக இருந்தால் 2026 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி புதிய நம்பிக்கையையும் சிறந்த வாய்ப்புகளையும் தரக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:38 AM IST
  • குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையும்.
  • கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையை மாற்றும் நேரமாக அமையும்.
  • ன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம்.

கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2026.. ஹன்ஸ் மாளவ்ய யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா வெற்றி, ஜாக்பாட் நிச்சயம்

Jupiter Transit In Cancer 2026 Lucky Zodiac Signs: ஜோதிட ரீதியாக, 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஆண்டாக இருக்கப் போகிறது. இந்த ஆண்டு பல மங்களகரமான மற்றும் செல்வாக்குமிக்க ராஜ யோகங்கள் ஒரே நேரத்தில் சேர்க்கை புரிந்து உருவாகப் போகின்றன, இந்த அபூர்வ யோகங்கள் சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். குறிப்பாக 2026 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜ யோகமும் மாளவ்ய மகாபுருஷ ராஜ யோகமும் ஒரே நேரத்தில் உருவாகக்கூடும்.

இந்த அபூர்வ யோகங்கள் எப்போது உருவாகும் என்றால் குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையும் போது, ​​ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜ யோகம் உருவாகும். இதற்கிடையில், சுக்கிரன் அதன் உச்ச ராசியான மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது, மாளவ்ய மகாபுருஷ ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த இரண்டு யோகங்களின் செல்வாக்கின் காரணமாக, சில ராசிகள் தொழில், செல்வம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட விஷயங்களில் அதீத நன்மைகளை பெற வாய்ப்புள்ளது. எனவே எந்த மூன்று ராசிகளுக்கு இந்த அபூர்வ யோகத்தால் பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): இந்த நேரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையை மாற்றும் நேரமாக அமையும். உங்கள் ஜாதகத்தின் லக்ன வீட்டில் ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜயோகம் உருவாகப் போகிறது. இதனால் உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசையைத் தரும். ஒன்பதாவது வீட்டில், அதாவது அதிர்ஷ்ட வீடாக உருவாகும் மாளவ்ய ராஜயோகம், உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவை தரும். உயர் கல்வி, வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் மத நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் வெற்றியைக் காண்பீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகலை நீங்கள் பெறலாம்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): இந்த நேரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம். உங்கள் ஜாதகத்தின் ஏழாவது வீட்டில் இருக்கும் சுக்கிரன், மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்குவார். இதனால் திருமண மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். கூட்டாக தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபத்தையும் வணிக விரிவாக்கத்தையும் தரும். பதினொன்றாம் வீட்டில் உள்ள குரு, ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜ யோகத்தின் பலன்களை வழங்குவார். இதனால் நீங்கள் அதிக வருமானம், விரும்பிய வெற்றி மற்றும் சமூக மரியாதையைப் பெறுவீர்கள். கூடுதலாக, வேலை செய்பவர்கள் பதவி உயர்வுகள் அல்லது சிறந்த வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜ யோகம் மற்றும் மாளவ்ய மகாபுருஷ ராஜ யோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலநகளா கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் ஜாதகத்தின் இரண்டாவது வீட்டில், அதாவது செல்வ வீட்டில் மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகப்போகிறது. இதால் உங்களது நிதி நிலைமை வலுவடையும், மேலும் பணத்தைச் சேமிப்பதற்கான புதிய வழிகளை நீங்கள் பெறலாம். இந்த நேரத்தில், குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உங்கள் பேச்சு நன்மைகளையும் மரியாதையையும் தரும். ஆறாவது வீட்டில் உருவாகும் ஹன்ஸ் ராஜயோகம், போட்டியில் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். உங்கள் வேலை நிலையானதாக மாறும், உங்கள் எதிரிகள் பலவீனமடைவார்கள்.

2026 இல் குருவின் பெயர்ச்சி மற்றும் ஹன்ஸ்-ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜயோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தாய் தரக்கக்கூடும். குறிப்பாக கன்னி, கும்பம் மற்றும் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் முன்னேற்றத்தையும், நிதி ஆதாயத்தையும் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டுவரக்கூடும். நீங்கள் இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால், 2026 இன் நடுப்பகுதி புதிய நம்பிக்கையையும் சிறந்த வாய்ப்புகளையும் பெறுவீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 05, 2026): செலவு நிறைந்த நாள்!

மேலும் படிக்க | இன்னும் 2 நாளில் புதன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

About the Author
