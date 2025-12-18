English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026ல் மூன்று முறை குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசியின் தலைவிதி மாறப் போகிறது

Jupiter Transit 2026 Astrology: வரவிருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் அற்புதமான வருடமாகும், ஏனெனில் இந்த 2026ல் குரு மூன்று முறை ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த ராசி மாற்றம் கும்ப ராசிக்கு எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:46 AM IST
  • 2026ல் குரு மூன்று முறை ராசியை மாற்றப் போகிறார்.
  • கும்ப ராசிக்கு எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது.
  • 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் அற்புதமான வருடமாக இருக்கும்.

Jupiter Transit 2026 Astrology Tips: வேத ஜோதிடத்தில், குரு பகவான் சுப கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஒரு ஜாதகத்தில் குருவின் நிலை வலுவாக இருக்கும்போது, அந்த நபர் அறிவாற்றல் மற்றும் அறநெறியில் சிறந்தவராக விளங்குகிறார். பொதுவாக உயர் கல்வி, தத்துவ ஞானம், ஆழமான கற்றல் மற்றும் ஆன்மீக முதிர்ச்சிக்கு குருவே அடிப்படை. தர்ம நெறிகளைப் பின்பற்றுதல், முறையான பூஜை வழிபாடுகள் மற்றும் கோயில் திருப்பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுதல் போன்றவை குருவின் அருளால் கிடைப்பவை. செல்வம், பொருளாதார வளர்ச்சி, அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் மற்றும் மூத்தோர்களின் ஆசீர்வாதம் ஆகியவற்றிற்கு குருவே பொறுப்பு. அதேபோல் கௌரவம், பெருந்தன்மை, சமுதாயத்தில் மதிப்பு மற்றும் இடைவிடாத வளர்ச்சி ஆகியவற்றை குரு வழங்குகிறார். குரு பகவான் எந்த வீட்டில் அமைகிறாரோ, அந்த வீட்டின் தன்மைகளை விரிவுபடுத்தும் ஆற்றல் கொண்டவர். அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தின் பலன்களைப் பெருக்குவதுடன், அந்தத் துறையில் புதிய கற்றல் வாய்ப்புகளையும், பரந்த மனப்பான்மையையும் உருவாக்கித் தருகிறார்.

இந்நிலையில் 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு தற்போது மூன்று முறை தானது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த ராசியை மாற்றம் பல ஆண்டுகளுக்கு நிகழப்போகிறது. இதனால் 2026 ஆம் ஆண்டு மிக முக்கிய வருடமாக கருதப்படுகிறது. அதன்படி ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியில் பயணித்து, ஜூன் 2, 2026 அன்று, மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார். பின்னர், அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் குரு நுழைவார். அதேபோல் டிசம்பர் 13 முதல் சிம்ம ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணிக்கத் தொடங்குவார். இந்த ராசி மாற்றத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

மிதுன ராசி பெயர்ச்சி (ஜனவரி–ஜூன் 1, 2026)
இந்த நேரத்தில், கல்வி, காதல் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல பலன்கள் காணப்படும். மாணவர்கள் வெற்றியை அனுபவிப்பார்கள், காதல் உறவுகளில் இனிமையும், படைப்பாற்றல் அதிகரிப்பையும் அனுபவிப்பார்கள். உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

கடக ராசியில் உச்சம் (ஜூன் 2–அக்டோபர் 30, 2026)
இந்த நேரத்தில், உடல்நலம், கடன் மற்றும் எதிரிகளிடமிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள். வேலையில் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், சட்ட விஷயங்களில் வெற்றி சாத்தியமாகும். வேலை அழுத்தம் நீடிக்கும், ஆனால் பலன்கள் நன்றாக இருக்கும்.

சிம்ம ராசி பெயர்ச்சி (அக்டோபர் 31–டிசம்பர் 13, 2026)
திருமண வாழ்க்கை மற்றும் கூட்டாண்மை வாய்ப்புகள் மிக வலுவாக அமையும். தம்பதிகளிடையே திருமண நல்லிணக்கமும், தொழில் துறையில் சிறப்பான வணிக லாபமும் உண்டாகும். சமூக அங்கீகாரமும் கௌரவமும் மேலோங்கும்.

சிம்ம ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி (டிசம்பர் 13, 2026 முதல்)
உறவுகளில் தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்கவும். பொறுமையையும் தகவல்தொடர்பையும் கடைப்பிடிக்கவும். உறவுகளைப் புரிந்துகொண்டு வலுப்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது.

