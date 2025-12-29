English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குருவின் விபரீத யோகம்: 2026ல் இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், இனி பண மழை கொட்டும்

ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் கிரகங்களின் தாக்கம், அவர்களின் ஜாதகம் மற்றும் கிரகங்கள் அமைந்திருக்கும் நிலையைப் பொறுத்தது. தற்போது நிகழும் இந்தச் சிறப்பு குரு சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்கள் இதிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெற உள்ளனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 29, 2025, 10:43 AM IST
  கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம்.
  12வது வீட்டு அதிபதியான குரு, ஆறாவது வீட்டில் அமர்வார்.
  12-ஆம் அதிபதி 6 அல்லது 8-ல் இருக்க வேண்டும்.

 Jupiter Transits In Cancer Vipreet Yoga: வேத ஜோதிடத்தில், 'தேவகுரு' என்று போற்றப்படும் வியாழன் (குரு பகவான்) மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். பொதுவாக குரு ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயர ஓராண்டு காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். இந்த பெயர்ச்சியானது 12 ராசிகளின் வாழ்விலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு பகவான் புதனின் ஆதிக்கமுள்ள மிதுன ராசியில் பயணிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் மார்ச் 2026 வரை குரு பகவான் மிதுன ராசியில் பின்னோக்கி (வக்ரம்) நகர்கிறார். மிதுனத்தில் குரு வக்ர நிலையில் இருப்பது, ஒரு சக்திவாய்ந்த 'விபரீத ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும்.

இந்த அரிய கிரக அமைப்பு, எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்களையும், தடைகளைத் தாண்டிய வெற்றியையும் சில ராசிகளுக்கு வாரி வழங்கப்போகிறது. குறிப்பாக, சிக்கல்களில் இருந்தவர்களுக்கு இந்த வக்ர நிலை ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும். எனவே, விப்ரீத ராஜயோகம் என்றால் என்ன, எந்த ராசிக்காரர்கள் இதனால் பயனடையலாம் என்பதைப் பார்ப்போம். 

விப்ரீத் ராஜயோகம் எப்படி உருவாகிறது?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, விபரீத ராஜயோகம் என்பது ஒரு எதிர்மறையான சூழல் நேர்மறையாக மாறுவதைக் குறிக்கிறது. ஆறாவது, எட்டாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளின் அதிபதிகள் தங்களுக்குள்ளேயே இடமாற்றம் செய்துகொண்டால் மட்டுமே இந்த யோகம் முழுமையாகச் செயல்படும். 6-ஆம் அதிபதி 8 அல்லது 12-ல் இருக்க வேண்டும். 8-ஆம் அதிபதி 6 அல்லது 12-ல் இருக்க வேண்டும். 12-ஆம் அதிபதி 6 அல்லது 8-ல் இருக்க வேண்டும்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): குருவின் இந்த விப்ரீத் ராஜயோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம். இந்த ராசியின் ஆறாவது மற்றும் ஒன்பதாவது வீடுகளின் அதிபதியான குரு, பன்னிரண்டாவது வீட்டில் விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையக்கூடும். செல்வ அதிகரிப்புடன், வெளிநாட்டுப் பயணமும் சாத்தியமாகும். நீதிமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி, எதிரிகளை வென்றல் மற்றும் முக்கிய தொழில் சாதனைகள் ஆகியவை குறிப்பிடப்படுகின்றன. பதவி உயர்வுடன், குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களும் சாத்தியமாகும்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில், இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்யும் குரு, எட்டாவது வீட்டில் அமர்வார். இந்த காலகட்டத்தில், திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், மேலும் ரகசிய விஷயங்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி அல்லது வேலைகள் வெற்றியைத் தரக்கூடும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான தகராறுகள் தீர்க்கப்படலாம், மேலும் நீங்கள் மன அமைதியை அனுபவிப்பீர்கள்.

மகரம் (Capricorn Zodiac Sign): மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, 12வது வீட்டு அதிபதியான குரு, ஆறாவது வீட்டில் அமர்வார். இந்த நிலை விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் செல்வாக்கு நீண்டகால பிரச்சினைகளைத் தணிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள நெருக்கடிகள் முடிவுக்கு வருவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. நீண்டகால பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம், மேலும் மன அழுத்தமும் குறையும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

