குருவின் விபரீத யோகம்: 2026ல் இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், இனி பண மழை கொட்டும்

Jupiter Transits In Cancer Vipreet Yoga: வேத ஜோதிடத்தில், 'தேவகுரு' என்று போற்றப்படும் வியாழன் (குரு பகவான்) மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். பொதுவாக குரு ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயர ஓராண்டு காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். இந்த பெயர்ச்சியானது 12 ராசிகளின் வாழ்விலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு பகவான் புதனின் ஆதிக்கமுள்ள மிதுன ராசியில் பயணிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் மார்ச் 2026 வரை குரு பகவான் மிதுன ராசியில் பின்னோக்கி (வக்ரம்) நகர்கிறார். மிதுனத்தில் குரு வக்ர நிலையில் இருப்பது, ஒரு சக்திவாய்ந்த 'விபரீத ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும்.
இந்த அரிய கிரக அமைப்பு, எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்களையும், தடைகளைத் தாண்டிய வெற்றியையும் சில ராசிகளுக்கு வாரி வழங்கப்போகிறது. குறிப்பாக, சிக்கல்களில் இருந்தவர்களுக்கு இந்த வக்ர நிலை ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும். எனவே, விப்ரீத ராஜயோகம் என்றால் என்ன, எந்த ராசிக்காரர்கள் இதனால் பயனடையலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
விப்ரீத் ராஜயோகம் எப்படி உருவாகிறது?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, விபரீத ராஜயோகம் என்பது ஒரு எதிர்மறையான சூழல் நேர்மறையாக மாறுவதைக் குறிக்கிறது. ஆறாவது, எட்டாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளின் அதிபதிகள் தங்களுக்குள்ளேயே இடமாற்றம் செய்துகொண்டால் மட்டுமே இந்த யோகம் முழுமையாகச் செயல்படும். 6-ஆம் அதிபதி 8 அல்லது 12-ல் இருக்க வேண்டும். 8-ஆம் அதிபதி 6 அல்லது 12-ல் இருக்க வேண்டும். 12-ஆம் அதிபதி 6 அல்லது 8-ல் இருக்க வேண்டும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): குருவின் இந்த விப்ரீத் ராஜயோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம். இந்த ராசியின் ஆறாவது மற்றும் ஒன்பதாவது வீடுகளின் அதிபதியான குரு, பன்னிரண்டாவது வீட்டில் விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையக்கூடும். செல்வ அதிகரிப்புடன், வெளிநாட்டுப் பயணமும் சாத்தியமாகும். நீதிமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி, எதிரிகளை வென்றல் மற்றும் முக்கிய தொழில் சாதனைகள் ஆகியவை குறிப்பிடப்படுகின்றன. பதவி உயர்வுடன், குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களும் சாத்தியமாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில், இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்யும் குரு, எட்டாவது வீட்டில் அமர்வார். இந்த காலகட்டத்தில், திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், மேலும் ரகசிய விஷயங்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி அல்லது வேலைகள் வெற்றியைத் தரக்கூடும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான தகராறுகள் தீர்க்கப்படலாம், மேலும் நீங்கள் மன அமைதியை அனுபவிப்பீர்கள்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign): மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, 12வது வீட்டு அதிபதியான குரு, ஆறாவது வீட்டில் அமர்வார். இந்த நிலை விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் செல்வாக்கு நீண்டகால பிரச்சினைகளைத் தணிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள நெருக்கடிகள் முடிவுக்கு வருவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. நீண்டகால பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம், மேலும் மன அழுத்தமும் குறையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | டபுள் புதன் பெயர்ச்சி! 2026ல் கலக்கப்போகும் ராசிகள்.. டபுள் ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்
மேலும் படிக்க | 2026ல் சனியின் ராசியில் 5 கிரகங்களின் ஆட்டம்: 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமா? ஆபத்தா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ