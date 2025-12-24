2026ல் ராஜயோகம்: மகரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி, பணவரவு பெறப்போகும் ராசிகள் எவை

வேத ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு அதன் ராசியை மாற்றும். அந்த வரிசையில் கிரகங்களின் அதிபதியான புதன், மாதத்திற்கு இரண்டு முறை தனது ராசியை மாற்றும். இது பெரும்பாலும் ஒரு கிரகத்துடன் அல்லது மற்றொரு கிரகத்துடன் இணைவதற்கு வழிவகும். அந்த வகையில் புத்தாண்டு இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ளது, மேலும் அதன் முதல் மாதமான கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்நிலையில் ஜனவரி 17 ஆம் தேதி புதன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். சனியின் ராசியான மகரத்தில் புதன் நுழைவது பொருளாதாரம் மற்றும் வணிகத்தை மட்டுமல்ல, பல ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். ஜோதிட கணக்கீடுகளின்படி, புதனின் இந்த பெயர்ச்சி எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் நல்ல காலங்களின் தொடக்கத்தையும் தரும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.
புதன் பெயர்ச்சி 2026: நேரம் மற்றும் தேதி
ஜோதிடத்தின்படி, புதன் கிரகம் ஜனவரி 17, 2026 அன்று காலை 10:10 மணிக்கு மகர ராசியில் நுழைகிறது.
இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும்
மேஷம்: இந்த ராசியின் மூன்றாவது மற்றும் ஆறாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்யும் புதன், பத்தாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது மேஷ ராசிக்கு பல பகுதிகளில் நன்மைகளைத் தரும். பத்தாவது வீட்டில் இருப்பது தொழில் லாபங்களைத் தரும். வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் மேஷ ராசிக்காரர்களின் கனவும் நிறைவேறும். நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் வேலை மாற்றம் சாத்தியமாகும். நீங்கள் வேலை தொடர்பான பல பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம். உங்கள் அறிவுசார் திறன்கள் விரைவாக அதிகரிக்கலாம், இதனால் நீங்கள் வேலையில் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும். வணிகத்தைப் பொறுத்தவரை, லாபத்தைத் தரும். நீங்கள் உங்கள் போட்டியாளர்களை வென்று சாதனை படைப்பீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராகும். பல மாதங்களாக உங்களைத் துன்புறுத்தி வந்த நிதிச் சிக்கல்களிலிருந்து இனி நிம்மதி பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்: மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் நன்மைகளைத் தரும். இந்த ராசியின் ஜாதகத்தில் இரண்டாவது மற்றும் பதினொன்றாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்யும் புதன், ஆறாவது வீட்டிற்குச் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியின் கீழ் பிறந்தவர்கள் தங்கள் வேலைகள் மூலம் கணிசமான நிதி லாபங்களை அனுபவிக்கலாம். உங்கள் துறையில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளைப் படைப்பீர்கள். இது உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதுடன், உங்களை ஒரு வலுவான குழுத் தலைவராகவும் உருவெடுக்கச் செய்யும். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக முன்னேறும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் உங்களுக்கு எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்; உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மிகுந்த சுறுசுறுப்புடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் காணப்படுவீர்கள்.
மகரம்: புதனின் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் சாதகமாக இருக்கலாம். ஆறாவது மற்றும் ஒன்பதாவது வீடுகளின் அதிபதியான புதன் லக்ன வீட்டிற்குள் நுழைகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம். "ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உங்கள் புத்திசாலித்தனமும் சமயோசித அறிவும் மேன்மையடையும். நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் நற்பெயரும் அந்தஸ்தும் உயரும். வியாபாரத்தில் லாபம் பெருகி, கணிசமான பொருள் ஈட்டுவீர்கள். ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலதிபராகத் திகழ்வீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடைந்து வளமான வாழ்வு அமையும். உங்கள் இல்லத்தரசியுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிட்டு மனநிறைவு காண்பீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
