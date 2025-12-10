2026 புத்தாண்டு பலன்: அதிரடி ராஜயோகம்! ராகு, கேதுவால் 3 ராசிகளுக்கு மாமன்னர் வாழ்க்கை

Rahu Ketu Peyarchi 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில் ராகு மற்றும் கேதுவின் கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்கள் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த நிகழ்வாக இருக்கும். இந்த மாற்றங்கள் சில ராசிக்காரர்களுக்குச் சுப பலன்களைக் கொடுத்து அதிர்ஷ்டத்தைப் பிரகாசமாக்கும் அதே வேளையில், மற்ற சில ராசிக்காரர்களுக்குச் சிரமங்களையும் சவால்களையும் அதிகரிக்கக்கூடும். ராகு மற்றும் கேதுவின் பெயர்ச்சிகள் 2026-ல் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்குச் சவால்களை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதைப் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம்.
2026 கேதுவின் பெயர்ச்சிகள்
புத்தாண்டு தொடக்கத்தில்: கேது மக நட்சத்திரத்தில் இருப்பார்.
மார்ச் 29, 2026: கேது மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
நவம்பர் 25, 2026: கேது ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
டிசம்பர் 5, 2026: கேது கடக ராசியில் நுழைவார்.
2026 ராகுவின் பெயர்ச்சிகள்
புத்தாண்டு தொடக்கத்தில்: ராகு கும்ப ராசியில் இருப்பார்.
ஆகஸ்ட் 2, 2026: ராகு கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
டிசம்பர் 5, 2026: ராகு தனது கும்ப ராசிப் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
சவால்களைச் சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள்
2026-ல் நிகழும் இந்த ராகு-கேது பெயர்ச்சியின் விளைவாக, சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்குச் சிக்கல்களும், சவால்களும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார், அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன என்பதைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளவோம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் தொழில் மற்றும் வேலையில் சில சிரமங்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழிலில் திடீர் மந்தநிலையை அனுபவிப்பார்கள். ராகு மற்றும் கேதுவின் செல்வாக்கு மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். மேலும், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பொறுப்புகளில் ஏற்படும் பெரிய மாற்றங்கள் திடீரென்று அவர்களின் அன்றாட வழக்கத்தை பாதிக்கலாம். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். வணிகர்கள் கடினமாக உழைத்து விரும்பிய லாபத்தை அடைய பாடுபட வேண்டியிருக்கும், இல்லையெனில் அவர்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் வீட்டையும் வேலையையும் சமநிலைப்படுத்துவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்வார்கள். பெற்றோரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதரவு மற்றும் ஒத்துழைப்பு இல்லாததும் அவர்களை மனச்சோர்வடையச் செய்யும். இந்த நேரத்தில் முதலீடு செய்வது ஆபத்தானது. நிதி பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. காதல் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவோர் இந்த நேரத்தில் பல சிரமங்களைச் சந்திப்பார்கள். அரசு வேலைகளில் இருப்பவர்கள் இடமாற்றம் பெறுவதில் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வேலையில் வெற்றி பெறாதது நம்பிக்கையை இழக்க வழிவகுக்கும். சக ஊழியர்களுடனான உங்கள் தொடர்புகளில் கவனமாக இருங்கள்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் பழைய தகராறுகளில் நேரத்தை செலவிடலாம். நீதிமன்ற வழக்கு இருந்தால், அது இன்னல்களை சந்திக்கலாம். வணிகர்கள் ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு புதிய உறவுகளில் நுழைவதைத் தவிர்க்கவும், இல்லையெனில் அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும். இதேபோல், பணத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இது உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைக்கும். காதல் உறவில் இதுபோன்ற எந்த நடவடிக்கையையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். ஆரோக்கியமான தினசரி வழக்கத்தையும் உணவு முறையையும் பராமரியுங்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் வேலைக்காக அதிகமாக அலைய வேண்டியிருக்கும். பதவி உயர்வுக்காகவும் அவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். பணத்தை கவனமாக நிர்வகிக்க வேண்டியிருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | ராசிபலன்: கார்த்திகை 24 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
மேலும் படிக்க | டிசம்பர் 20 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வேலை, வணிகம் மற்றும் முதலீட்டில் சிக்கல்: எச்சரிக்கை தேவை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ