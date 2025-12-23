தன ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகள் வீடு, சொத்துகளை வாங்கி குவிப்பார்கள்! உங்க ராசி இருக்கா?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கும் பல கிரகங்களின் மாற்றங்களால் பலரின் வாழ்க்கையில் தாக்கம் ஏற்படும். 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்க இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், அந்த ஆண்டில் பல முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நடக்க இருக்கின்றன. அது பல சுப யோகங்களை உருவாக்குகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது மின ராசியில் பயணித்து வரும் சனி பகவான் அவ்வப்போது அஸ்தமனமாகியும் உதயமாகியும் பணித்து வருகிறார். இதனால் அவர் 2026ஆம் ஆண்டில் தன ராஜயோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறார்.
இந்த தன ராஜயோகத்தின் தாக்கமானது 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகள் மட்டும் இந்த யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவார்கள். தற்போது அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கடகம் (Cancer)
சனி பகவான் கடக ராசியின் 9ஆம் வீட்டில் தன ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளார். இதன் காரணமாக 2026ஆம் ஆண்டில் இந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர். நீண்ட காலமாக தடை பட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். நீண்ட தூர பயணங்கள் சிறந்த பலன்களை தரும். நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். மன அமைதி அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு முயற்சித்து வருபவர்கள் அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
துலாம் (Libra)
சனி பகவான் துலாம் ராசியின் 6வது வீட்டில் தன ராஜயோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறார். இதன் காரணமாக பல நல்ல பலன்களை துலாம் ராசிக்காரர்கள் பெற இருக்கிறார்கள். நீதிமன்ற வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால் அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி பிறக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் வரும். நல்ல பணவரவு இருக்கும். இதனால் சேமிப்புகள் அதிகமாகும்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் சனி பகவான் தன ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளார். இதனால் அபரிமிதமான பலன்களை துலாம் ராசிக்காரர்கள் பெற இருக்கிறார். பணவரவு அதிகம் இருக்கும். நீங்களை அடைய நினைத்த இலக்குகளை அடைந்து வெற்றி பெறுவீர்கள். நிலம், வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக இருக்கும் ஆசைகள் நிறைவேறும.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
மேலும் படிக்க: ராகு - புதன் சேர்க்கை.. பணத்தை அள்ளப்போகும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ