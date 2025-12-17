7 மாதம் ஜாக்பாட், 5 மாதம் எச்சரிக்கை! 2026ல் சனியின் ஆட்டம்- உங்கள் ராசிக்கு என்ன பலன்

Saturn Transits 2026: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, சனி பகவான் 'நீதிமான்' மற்றும் 'கர்ம பலன்களை வழங்குபவர்' என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சனி சுப நிலையில் இருந்தால் அள்ளிக்கொடுப்பார்; அசுப நிலையில் இருந்தால் சவால்களைக் கொடுப்பார். கடந்த நவம்பர் 28, 2025 அன்று சனி பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்குப் பெயர்ச்சியாகி, அங்கு தனது நேரடிப் பயணத்தைத் (Margi) தொடங்கியுள்ளார். 2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சுமார் ஏழு மாதங்கள் அவர் நேர்க்கதியில் பயணிப்பது சில ராசிக்காரர்களுக்குப் பொற்காலமாக அமையப்போகிறது.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி 2026 இல் 11வது ராசியில் பயணிப்பார். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் பல பழைய பணிகளை முடிக்க உதவும், மேலும் நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பையும் பெறலாம். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் அவர்களின் வேலைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவுக்கு வரும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி ஏழாவது வீட்டின் வழியாக பயணிக்கப் போகிறார். சனி உங்களை பிரபலமாக்குவார் மற்றும் உங்கள் வேலை அல்லது பிற துறைகளில் நன்மைகளைத் தருவார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கடன் அல்லது புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கலாம். உங்கள் வருமானம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். நண்பர்களிடமிருந்து நிதி உதவி கிடைக்கும். எதிரிகளை வீழ்த்தும் பலம் உண்டாகும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு வர வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி ஆறாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சியாகுவார். உங்கள் குழந்தைகள் குறித்து நீங்கள் கவலைப்படலாம். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், வேலையில் அர்ப்பணிப்பு அதிகரிக்கும். தொழிலில் உங்கள் பழைய சக ஊழியர்களிடம் பகை அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்களுக்குக் கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரித்து, உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் கைகூடும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மூன்றாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சியாகுவார். நீங்கள் நம்பிக்கையைப் பெறலாம், பெரியவர்களிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களையும் பாராட்டுகளையும் பெறலாம். இந்த நேரத்தில் உங்களிடம் ஏராளமான சேமிப்புகளும் இருக்கும். நீண்ட நாள் நோய்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி இரண்டாவது வீட்டின் வழியாகப் பயணிப்பார். இந்த நேரத்தில் சிக்கிக்கொண்ட உங்கள் பணத்தை நீங்கள் திரும்பப் பெறுவீர்கள். உரையாடல்களின் போது பேச்சு சிரமங்களையும் உறவுச் சிக்கல்களையும் நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: 2026ல் நடக்கும் ராகு பெயர்ச்சி: பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் 3 ராசிகள்!
மேலும் படிக்க: இன்னும் 9 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பொற்காலம் ஆரம்பம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ