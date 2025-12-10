English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சனி தரும் பொற்காலம்: 2026-ல் 12 ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம்

சனி தரும் பொற்காலம்: 2026-ல் 12 ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம்

ஜோதிட ரீதியாகப் பார்த்தால், 2026 ஆம் ஆண்டு ஒரு விசேஷமான ஆண்டாக இருக்கும். இந்த ஆண்டில், சனி பகவான் தனது நிலையை பெரிதாக மாற்றாமல், ஆண்டு முழுவதும் மீன ராசியிலேயே பயணிப்பார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:01 PM IST
  • 2026-இல் சனியின் நிலை
  • 2026-ன் ஆரம்பப் பகுதி: விபரீத ராஜயோகம்
  • 2026 சனியின் பயணம்: முக்கிய அம்சங்கள்

சனி தரும் பொற்காலம்: 2026-ல் 12 ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம்

Saturn Transit 2026: நீதிக்கு அதிபதியான சனி பகவான், மெதுவாக நகர்ந்தாலும், அதன் ஒவ்வொரு இயக்கமும் மனித வாழ்க்கையில் ஆழமான மற்றும் முக்கியமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது. தற்போது, குரு பகவானின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மீன ராசியில் சனி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சனி இந்த ஆண்டு (2025) தனது சொந்த ராசியான கும்பத்தை விட்டு விலகி மீனத்திற்குள் நுழைந்தது.

2026-இல் சனியின் நிலை
2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் சனி தனது ராசியை மாற்றாது. மீன ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்குப் பயணம் செய்வது 2026-ன் முடிவில்தான் நிகழ உள்ளது. ராசி மாறாவிட்டாலும், 2026 முழுவதும் சனியின் இயக்கம் நிலையாக இருக்காது. இது மீன ராசியிலேயே அஸ்தமனம், உதயம், வக்ரம், மற்றும் நேர்கதி எனத் தொடர்ந்து தனது இயக்க நிலைகளை மாற்றும்.

2026-ன் ஆரம்பப் பகுதி: விபரீத ராஜயோகம்
நவம்பர் 2025 முதல் சனி நேர்கதியில் பயணித்து வருவதால், 2026 ஆண்டின் ஆரம்பப் பகுதி முழுவதும் சனி நேர்கதியிலேயே இருக்கும். சனியின் இந்த நேர்கதி இயக்கம், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்குச் சிறப்பான பலன்களை அள்ளித் தரும் விபரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளது.

2026 சனியின் பயணம்: முக்கிய அம்சங்கள்
சனிபகவான் மீன ராசியில் பயணம் செய்யும் 2026 ஆம் ஆண்டு, அதன் இயக்க மாற்றங்களால் பல்வேறு ராசிகளுக்கும் சாதகமான மற்றும் சவாலான பலன்களைத் தரக்கூடும். இந்த இயக்க மாற்றங்கள் வாழ்வின் பல்வேறு அம்சங்களிலும் நீண்டகால மற்றும் உறுதியான மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

விபரீத ராஜயோகத்தால் பலன் பெறும் ராசிகள்
சனியின் இந்தச் சஞ்சாரத்தின் நேர்மறை விளைவுகளால், பின்வரும் மூன்று ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது:

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சனியின் இந்த சஞ்சாரத்தால் லாபமும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வும் பெறுவார்கள். உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்திகளைக் கேட்க வாய்ப்புள்ளது. நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மற்றும் பணப் பலன்கள் உங்களைத் தேடி வரும். சனியின் நேர்மறை செல்வாக்கு உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். வணிகம் மற்றும் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்கள் வர்த்தகத்தை விரிவாக்க இது ஒரு சிறந்த காலம்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பயணம் மிகவும் சாதகமான பலன்களை வழங்கக் கூடியது. உங்கள் துணையுடன் உறவில் நிலவும் எந்தவொரு சவாலையும் நீங்கள் தைரியத்துடன் எதிர்கொண்டு வெற்றி காண முடியும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான பல அருமையான வாய்ப்புகள் உருவாகும். செல்வம் மற்றும் பண வரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

மீனம் (Pisces Zodiac Sign): மீன ராசியிலேயே சனி பயணித்து வருவதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகப் பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடைப்பிடிக்கும் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுக்கம் உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். தொழிலதிபர்கள் பல நல்ல முதலீட்டாளர்களையும், சாதகமான புதிய வணிக வாய்ப்புகளையும் பெறலாம். நிதிச் சிக்கல்கள் உங்களை அதிகளவில் பாதிக்காது, உங்கள் பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை நன்கு கவனித்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | கோடீஸ்வர யோகம்! செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அடுத்த 41 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும்

