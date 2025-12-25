டபுள் குருப் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இரட்டிப்பாகும், பொற்காலம் ஆரம்பம்

வேத ஜோதிடத்தில், குரு, அறிவு, அதிர்ஷ்டம், மதம், குழந்தைகள் மற்றும் திருமண வாழ்க்கைக்கு ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, குரு பெயர்ச்சி அடையும்போது, அது ஒரு நபரின் புத்திசாலித்தனம், முடிவெடுக்கும் திறன், உயர் கல்வி, அதிர்ஷ்டம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
2026 ஆம் ஆண்டில் குரு பெயர்ச்சி சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அடுத்த ஆண்டு, குரு இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைவார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மற்ற கிரகங்களுடன் சிறப்பு இணைப்புகளை உருவாக்கும் போது, கஜகேசரி ராஜயோகமும் உருவாகும். இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும் மற்றும் கடினமான காலத்தில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.
2026 ஆம் ஆண்டில் குரு பெயர்ச்சி எப்போது?
முதல் பெயர்ச்சி: குரு கிரகம் செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூன் 2, 2026 அன்று அதிகாலை 2:25 மணிக்கு கடக ராசியில் நுழையும். கடகம் சந்திரனின் ராசியாகும், எனவே அதன் செல்வாக்கு உணர்திறன், உணர்ச்சிகள் மற்றும் மன முடிவுகளில் உணரப்படும்.
இரண்டாவது பெயர்ச்சி: குரு பகவான் அக்டோபர் 31, 2026 சனிக்கிழமை மதியம் 12:50 மணிக்கு சிம்ம ராசியில் நுழைகிறார். சிம்மம் சூரியனின் ராசியாகும், இது தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவ திறன்கள் மற்றும் ஆளுமைத் திறமையை அதிகரிக்க உதவும்.
இதனால், இந்த ஆண்டு குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக சிரமங்களை எதிர்கொண்டவர்களுக்கு நிவாரணமும் பல வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். குருவின் இந்த இரட்டைப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் சாதகமான பலனை பெறுவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.
சிம்மம்: 2026 ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகவும் இருக்கும். குரு அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார், இது சூரியனின் ராசியாக இருப்பதால், தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவ திறன்கள் மற்றும் ஆளுமைத் திறமையை அதிகரிக்கும். நிதி ரீதியாக, இந்த ஆண்டு சிறப்பாக இருக்கும். கடந்த கால முதலீடுகள் லாபகரமான பலனைத் தரும். உயர்ந்த தொழில் நிலை, வணிகத்தில் வெற்றி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் சாத்தியமாகும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் வழக்கமான உடற்பயிற்சி மற்றும் சீரான உணவு அவசியம். இக்காலகட்டத்தில் சிம்ம ராசியினர் தங்கள் தன்னம்பிக்கையிலும் கௌரவத்திலும் ஒரு உன்னதமான உயர்வை அனுபவிப்பார்கள்.
தனுசு: 2026-ஆம் ஆண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் வெற்றியும் ஒருசேரக் கிடைக்கும் பொற்காலமாக அமையும். குரு பகவானின் அருளால் கல்வி, தொழில் மற்றும் வருமானம் என அனைத்துத் துறைகளிலும் வியக்கத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய முதலீடுகள் கைகொடுக்கும்; வணிகத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிட்டும். திடீர் பணவரவுக்கும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி யோகமும், உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பதவி உயர்வும் தேடி வரும். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைத்தாலும், அவற்றைச் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்; எனினும் மன அமைதியைப் பேண தியானம் மற்றும் யோகா செய்வது சிறந்தது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், உறவுகளிடையே இணக்கமான சூழலும் நிலவும். ஒட்டுமொத்தமாக, 2026-ன் குருப் பெயர்ச்சி தனுசு ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகளைத் திறந்துவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு தீராத பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகளையும், புதிய நல்வாய்ப்புகளையும் அள்ளித் தரும் ஆண்டாக அமையும். கடந்த காலப் போராட்டங்கள் முடிவுக்கு வந்து, உங்கள் உழைப்பிற்கான பலன்கள் படிப்படியாகக் கிடைக்கத் தொடங்கும். பொருளாதார ரீதியாக, திடீர் பணவரவு அல்லது பழைய முதலீடுகளிலிருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கப் பிரகாசமான வாய்ப்புள்ளது. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய விரிவாக்கப் பணிகள் கைகொடும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்; குறிப்பாக மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க முறையான ஓய்வு தேவை. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், தம்பதியினரிடையே அந்நியோன்யமும் அதிகரித்து மனநிம்மதி தரும். ஒட்டுமொத்தமாக, 2026-ன் குருப் பெயர்ச்சி மீன ராசியினரின் வாழ்வில் ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
