2026ல் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி

Venus Transit 2026 in Capricon : சுக்கிரன், அழகு, செல்வம், அன்பு, அறிவாற்றல், பேச்சாற்றல், ஆடம்பரம், ஈர்ப்பு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவான நிலையில் இருந்தால், அவர் அனைவரையும் ஈர்க்கும் ஆற்றல் கொண்ட நபராக, ஆடம்பர வசதிகளுடன் வாழ்கிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பு, காதல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தி அவர்களின் சௌகரியங்களை அதிகரிக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகள் மீதும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிக்காரர்கள் இதனால் அதிக நன்மை அடைவார்கள்.
ஜனவரியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
ஜோதிடத்தின்படி, வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில், சனியின் ராசியில் முக்கிய கிரகங்களின் இடமாற்றம் நடைபெறுகிறது. அதன்படி வரும் ஜனவரி 13, 2026 அன்று, செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கான கிரகமான சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு இடம்ப்பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி வரை சுக்கிரன் மகர ராசியில் பயணிப்பார், இந்த பெயர்ச்சியால் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில் முன்னேற்றம், நிதி ஆதாயம் மற்றும் உறவுகளில் அன்பை பெறுவார்கள். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையாது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்களுக்கு நன்மைகள் காத்திருக்கின்றன. புத்தாண்டு தொடங்கும் போது 2025 ஆம் ஆண்டில் நிலுவையில் இருந்த அனைத்து வேலைகளும் விரைவாக முடிக்கப்படும். மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு விருது கிடைக்கலாம். உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். புதிய ஆதாரங்களில் இருந்து வருமானம் வந்து சேரும். திருமணமாகாதவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign): சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெறுகிறார், இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு பலன் கிடைக்கும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் மங்கள பலனைத் தரக்கூடும். வசதிகள் மற்றும் இன்பங்கள் அதிகரிக்கும். மூதாதையர் சொத்துக்களால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் மறக்கமுடியாத ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருடனும் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign): சுக்கிரன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாபங்களை அடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திடீரென்று எங்கிருந்தாவது பணம் வரக்கூடும். தைரியமும் துணிச்சலும் அதிகரிக்கும். திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. தடைபட்ட பணம் திரும்பக் கிடைக்கும், நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் நிறைவேறும். நீண்ட காலமாக வீடு அல்லது கார் வாங்க திட்டமிட்டிருப்பவர்கள் தங்கள் கனவுகளை நனவாக்கலாம். உங்கள் உறவினர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், இது நன்மைகளைத் தரும்.
சுக்கிரன் அருள் பெற
வாழ்வில் வசீகரம், ஈர்ப்பு, ஆடம்பரம், ஈகை ஆகியவற்றுடன் அனைத்து விதமான செல்வத்தையும், புகழையும் பெற, சுக்கிரனை வணங்கி, ‘"ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்." என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதிசயம்! கோடிகளில் புரளப்போகும் 4 ராசிகள்!
மேலும் படிக்க | 2026ல் ராஜயோகம் பெறும் 4 ராசிகள்! புதிய வேலை, வருமானம் கூடுமாம்.. யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ