  • அடுத்த 7 மாதங்கள் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! 2026ல் சனி தரும் மகா ராஜயோகம்

அடுத்த 7 மாதங்கள் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! 2026ல் சனி தரும் மகா ராஜயோகம்

Saturn Transit 2026: ராசி மாற்றம் இருக்காது என்றாலும், 2026 ஆம் ஆண்டில் சனி தனது பாதையை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில், சனி நேரடி இயக்கத்தில் பயணித்து, விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கும், இது சில ராசிகளுக்கு செழிப்பைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:50 PM IST
  • விபரீத ராஜயோகத்தால் பலன் பெறும் ராசிகள்
  • அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது
  • ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்

அடுத்த 7 மாதங்கள் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! 2026ல் சனி தரும் மகா ராஜயோகம்

Saturn Transit 2026: நீதியின் கிரகமாகக் கருதப்படும் சனி, மெதுவாக நகர்ந்தாலும், அதன் ஒவ்வொரு அசைவும் வாழ்க்கையில் ஆழமான மற்றும் முக்கியமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது. தற்போது குருவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மீன ராசியில் சனி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சனி, இந்த ஆண்டு (2025) தனது சொந்த ராசியான கும்பத்தை விட்டு விலகி மீனத்திற்குள் நுழைந்தது. இருப்பினும், வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் சனி ராசியை மாற்றாது. இது 2026-ன் முடிவில்தான் மீண்டும் பயணம் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ராசி மாறாவிட்டாலும், 2026 முழுவதும் சனியின் இயக்கம் நிலையாக இருக்காது. இது மீன ராசியில் அஸ்தமனம் (Combustion), உதயம் (Rising), வக்ரம் (Retrograde), மற்றும் நேர்கதி (Direct) எனத் தொடர்ந்து இயக்க நிலைகளை மாற்றும்.

நவம்பர் 2025 முதல் சனி நேர்கதியில் (Direct Motion) பயணித்து வருவதால், 2026 ஆண்டின் ஆரம்பப் பகுதி முழுவதும் சனி நேர்கதியிலேயே இருக்கும். சனியின் இந்த நேர்கதி இயக்கம், விபரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கி சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்குச் சிறப்பான பலன்களை அள்ளித் தரக்கூடும்.

விபரீத ராஜயோகத்தால் பலன் பெறும் ராசிகள்

சனியின் இந்தச் சஞ்சாரத்தின் நேர்மறை விளைவுகளால், பின்வரும் மூன்று ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது:

சிம்மம் (Leo): சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சனியின் இந்த பயணித்து வருவதால் பலனடைவார்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்திகளைக் கேட்க வாய்ப்புள்ளது. நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மற்றும் பணப் பலன்கள் உங்களைத் தேடி வரும். வணிகம் மற்றும் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்கள் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த இது ஒரு சிறந்த காலமாக அமையும். ஒட்டுமொத்தமாக, சனியின் நேர்மறை செல்வாக்கு உங்கள் நிதி நிலைமையை மேலும் வலுப்படுத்தும்.

துலாம் (Libra): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பயணம் மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரக்கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் துணையுடன் (அல்லது உறவில்) நிலவும் எந்தவொரு சவாலையும் நீங்கள் தைரியத்துடன் எதிர்கொண்டு வெற்றி காண முடியும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான பல அருமையான வாய்ப்புகள் உருவாகும். செல்வம் மற்றும் பண வரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

மீனம் (Pisces): மீன ராசியிலேயே சனி பயணித்து வருவதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகப் பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடைப்பிடிக்கும் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுக்கம் உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். தொழிலதிபர்கள் பல நல்ல முதலீட்டாளர்களையும், சாதகமான புதிய வணிக வாய்ப்புகளையும் பெறலாம். நிதிச் சிக்கல்கள் உங்களை அதிகளவில் பாதிக்காது, உங்கள் பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை நன்கு கவனித்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

