30 ஆண்டு கால காத்திருப்பு முடிந்தது! மேஷத்தில் சனி: இந்த ராசிகளின் காட்டில் இனி பணமழைதான்!

Shani Gochar 2026: ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். வேஉமி 2027 ஆம் ஆண்டில், சனி பகவானின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நிகழப் போகிறது. சனி பகவானின் இந்த பெரிய பெயர்ச்சி 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழும். அதன்படி இந்த பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் நிகழும். இந்த பெரிய மாற்றம் தொழில், வணிகங்கள் மற்றும் வங்கி இருப்புகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்களையும், மற்றவற்றுக்கு புதிய சவால்களையும் கொண்டு வரும்.
சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம் ஆகும். இது ஒரு ராசியில் பயணம் செய்து முடிக்க சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். தற்போது மேஷ ராசியில் சனியி பெயர்ச்சி என்பது சனியின் பலவீனமான ராசியாக பார்க்கப்படுகிறது, இதனால் இந்த பயணமானது பாதிப்பு மிக்கதாகவும் தீர்க்கமானதாகவும் இருக்கக் கூடும். பலரின் வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற மாற்றங்களை கொண்டு வரும். நீண்ட காலமாக கடினமாக உழைத்தும், விரும்பிய பலன்களைப் பெறாத சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் "வரப்பிரசாதமாக" இருக்கலாம். தாமதமான பதவி உயர்வுகள் மற்றும் கடன் தொல்லைகள், பண பற்றாக்குறை போன்ற கஷ்டங்கள் நீங்கும்.
வரும் 2027 ஆம் ஆண்டில் நிகழப் போகும் சனி பெயர்ச்சி எந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமையும்?
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த ஏழரை சனி முடிவுக்கு வருகிறது. இப்போது மன அழுத்தம், அதிக செலவுகள் மற்றும் வேலையில் ஏற்படும் தாமதங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் பெரிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன.
சிம்மம் மற்றும் தனுசு: இந்த இரண்டு ராசிகளின் மீதும் சனியின் பாதிப்பு முடிவுக்கு வரும். சில காலமாக நீங்கள் அனுபவித்து வந்த குடும்ப மோதல்கள் மற்றும் வேலைத் தடைகள் இப்போது தீர்க்கப்படும். தடைபட்ட திட்டங்கள் இப்போது வேகம் பெறும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் தொடங்கும். ரிஷப ராசிக்கு லாப சனியால் தொழில், நிதி மற்றும் முதலீடுகளில் சிறப்பான லாபங்களும், புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.
கன்னி மற்றும் மகரம்: இந்த ராசிக்காரர்கள் சனி திசை பலன்களை அனுபவிக்கத் தொடங்குவார்கள். இந்த ராசிகள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவசரமாக எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
தன யோகங்கள் பெறப் போகும் ராசிகள் எவை?
கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2027 ஆம் ஆண்டு நிதி ரீதியாக மிகவும் வலுவாக இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் பெரிய ஒப்பந்தங்களையும் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் சம்பள உயர்வு பற்றிய நல்ல செய்தியைப் பெறலாம்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
