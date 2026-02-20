English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 30 ஆண்டு கால காத்திருப்பு முடிந்தது! மேஷத்தில் சனி: இந்த ராசிகளின் காட்டில் இனி பணமழைதான்!

30 ஆண்டு கால காத்திருப்பு முடிந்தது! மேஷத்தில் சனி: இந்த ராசிகளின் காட்டில் இனி பணமழைதான்!

Shani Gochar 2026: அடுத்த வருடம் அதாவது 2027ஆம் ஆண்டில், சனி ராசியை மாற்றி மேஷ ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார், இந்த நிகழ்வு சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழப் போகிறது. எனவே சனி பகவானின் பெயர்ச்சியால் எந்த மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:44 PM IST
  • சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம்.
  • மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
  • நிதி ரீதியாக மிகவும் வலுவாக இருக்கும்.

Trending Photos

செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?
camera icon7
Dhanshakti Rajayogam
செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?
Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
camera icon5
Vijay Deverakonda
Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
camera icon9
தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon9
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
30 ஆண்டு கால காத்திருப்பு முடிந்தது! மேஷத்தில் சனி: இந்த ராசிகளின் காட்டில் இனி பணமழைதான்!

Shani Gochar 2026: ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். வேஉமி 2027 ஆம் ஆண்டில், சனி பகவானின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நிகழப் போகிறது. சனி பகவானின் இந்த பெரிய பெயர்ச்சி 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழும். அதன்படி இந்த பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் நிகழும். இந்த பெரிய மாற்றம் தொழில், வணிகங்கள் மற்றும் வங்கி இருப்புகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்களையும், மற்றவற்றுக்கு புதிய சவால்களையும் கொண்டு வரும்.

Add Zee News as a Preferred Source

சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம் ஆகும். இது ஒரு ராசியில் பயணம் செய்து முடிக்க சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். தற்போது மேஷ ராசியில் சனியி பெயர்ச்சி என்பது சனியின் பலவீனமான ராசியாக பார்க்கப்படுகிறது, இதனால் இந்த பயணமானது பாதிப்பு மிக்கதாகவும் தீர்க்கமானதாகவும் இருக்கக் கூடும். பலரின் வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற மாற்றங்களை கொண்டு வரும். நீண்ட காலமாக கடினமாக உழைத்தும், விரும்பிய பலன்களைப் பெறாத சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் "வரப்பிரசாதமாக" இருக்கலாம். தாமதமான பதவி உயர்வுகள் மற்றும் கடன் தொல்லைகள், பண பற்றாக்குறை போன்ற கஷ்டங்கள் நீங்கும்.

வரும் 2027 ஆம் ஆண்டில் நிகழப் போகும் சனி பெயர்ச்சி எந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமையும்?

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த ஏழரை சனி முடிவுக்கு வருகிறது. இப்போது மன அழுத்தம், அதிக செலவுகள் மற்றும் வேலையில் ஏற்படும் தாமதங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் பெரிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன.

சிம்மம் மற்றும் தனுசு: இந்த இரண்டு ராசிகளின் மீதும் சனியின் பாதிப்பு முடிவுக்கு வரும். சில காலமாக நீங்கள் அனுபவித்து வந்த குடும்ப மோதல்கள் மற்றும் வேலைத் தடைகள் இப்போது தீர்க்கப்படும். தடைபட்ட திட்டங்கள் இப்போது வேகம் பெறும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் தொடங்கும். ரிஷப ராசிக்கு லாப சனியால் தொழில், நிதி மற்றும் முதலீடுகளில் சிறப்பான லாபங்களும், புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.

கன்னி மற்றும் மகரம்: இந்த ராசிக்காரர்கள் சனி திசை பலன்களை அனுபவிக்கத் தொடங்குவார்கள். இந்த ராசிகள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவசரமாக எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

தன யோகங்கள் பெறப் போகும் ராசிகள் எவை?

கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2027 ஆம் ஆண்டு நிதி ரீதியாக மிகவும் வலுவாக இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் பெரிய ஒப்பந்தங்களையும் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் சம்பள உயர்வு பற்றிய நல்ல செய்தியைப் பெறலாம்.

சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா? 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

மேலும் படிக்க | Saturn Transit 2026 Predictions | சனி பகவானின் அருளால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

SaturnAriesZodiac SignsSade SatiEzharai sani

Trending News