  • 2027 சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்! கையில் பணமழை பெய்யும்!

Shani Gochar: வரும் 2027 ஆம் ஆண்டில் சனி மீன ராசியிலிருந்து வெளியேறி மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்புப் பலன்களைத் தரும். அந்த ராசிகளைப் பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:58 AM IST
  • சனி பெயர்ச்சி 2027 தேதி நேரம் விவரங்கள்
  • இந்த பெயர்ச்சி ராசியில் செய்யப்போகும் மாற்றங்கள்
  • எந்த மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்?

Shani Gochar 2027: சனி கிரகத்தின் பயணம் மிகவும் மெதுவாக இருக்கும். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாறுவார். அந்த வகையில் வரும் 2027 ஆம் ஆண்டில், நீதிக் கடவுளான சனி, தனது ராசியைப் மாற்ற தயாரி வருகிறார். அதன்படி வரும் 2027ல் சனி மீனத்திலிருந்து வெளியேறி மேஷத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். சனி மேஷ ராசியில் நுழையும் போது, ​ஏழரை சனி மற்றும் சனி தசையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியின் தக்கத்தில் இருந்து விடுப்படுவார்கள். அதே நேரத்தில் சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் சனி தசையிலிருந்து விடுபடுவார்கள். இந்நிலையில் மேஷ ராசியில் சனி பெயர்ச்சியடையும் போது, ​​எந்த மூன்று ராசிகளுக்கு சனி மகத்தான நன்மைகளை வழங்கப் போகிறார் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம். 

சனி பெயர்ச்சி 2027 தேதி நேரம் மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்கள்

வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி, சனி பகவான் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார்.

சனி பெயர்ச்சி தேதி: மார்ச் 29, 2027
சனிப் பெயர்ச்சி தமிழ் வருடம்: பிலவ வருடம், பங்குனி 15 ஆம் தேதி
சனி பெயர்ச்சி நிகழும் நேரம்: மாலை 6:11 மணியளவில் சனி பகவான் மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார்.

இந்த பெயர்ச்சி ராசியில் செய்யப்போகும் மாற்றங்கள்

கும்ப ராசி: ஏழரை சனி முழுமையாக முடிவடைகிறது.
மீன ராசி: ஜென்ம சனி முடிவடைந்து, பாத சனி தொடங்கும்.
மேஷ ராசி: ஏழரை சனியின் இரண்டாம் கட்டமான ஜென்ம சனி தொடங்கும்.
ரிஷப ராசி: ஏழரை சனியின் முதல் கட்டமான விரய சனி ஆரம்பிக்கும்.

எந்த மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்?

சிம்மம்

2027 ஆம் ஆண்டில், சனி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தவுடன், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சனியின் தசையிலிருந்து விடுபடுவார்கள். இது நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைவாக முடிக்க உதவும். உங்கள் வேலை மற்றும் வணிக நிலைமை மேம்படும், மேலும் நீங்கள் செல்வத்தைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன்கள் மேம்படும். மன அழுத்தம் குறையும், மேலும் உங்கள் குடும்பத்திலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அமைதியும் சமநிலையும் நிலவும். 2027 ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டில், நீங்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறத் தொடங்குவீர்கள்.

தனுசு 

2027 ஆம் ஆண்டு சனியின் ராசி மாற்றம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் சில நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். பழைய முதலீடுகள் திடீரென்று லாபத்தைத் தரும். தடைபட்ட தொழில்கள் மீண்டும் புத்துயிர் பெறும். தொழில் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறையும், மேலும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் காணலாம். இந்த நேரத்தில், உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை நீங்கள் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மை வரும்.

கும்பம்

சனி மேஷ ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்தவுடன், கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியின் இருந்து விடுபடுவார்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த ராசியை சனி பகவான் தான் ஆட்சி செய்கிறார். 2027 ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களும் தங்கள் வருமானத்தில் அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள். நீங்கள் சந்தித்த அனைத்து இழப்புகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் முற்றிலுமாக நீங்கும். உங்கள் மன அழுத்தம், தடைகள் மற்றும் போராட்டங்கள் குறையும். உங்கள் தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மாசி 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேலும் படிக்க | கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்

