2027 சனிப் பெயர்ச்சி: மேஷத்தில் சனி! 5 ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை! உங்களுக்கு எப்படி?

Saturn Transit In Aries 2027: ஜோதிடத்தில், சனி நீதிபதி கடவுளாக கருதப்படுகிறார். இந்த ஆண்டு, மீனத்தில் பயணித்து வரும் சனி, வரும் 2027 இல், மேஷத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளதால், தொடர்ச்சியான சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். 2027 இல் சனி எந்த ராசிக்காரர்களை சோதிக்கப் போகிறார், யாருக்கு பயனளிப்பார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம், மீனம், கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் மீது சனியின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி ஓரளவு நிவாரணத்தை வழங்குவார், ஏனெனில் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கும் ஏழரை சனி முடிவுக்கு வர உள்ளது. நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அடைய, இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்னும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.
சிம்மம் ராசிக்காரர்கள் ஓரளவு உணர்திறன் மிக்க நேரத்தை எதிர்கொள்வார்கள்; மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக சதி செய்வார்கள், மேலும் நீங்கள் நிதி தகராறுகளை சந்திக்க நேரிடும். இருப்பினும், அஷ்டம சனி இந்த ஆண்டு முடிவடையும், எனவே இது உங்களுக்கு பெரிய அளவில் நல்ல நேரமாக இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் உடல்நலம் மற்றும் குடும்பம் தொடர்பான சில மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி உறவுகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும், வருமானத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் நிதி நிறைவைத் தடுக்கும். செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைக்கும்.
மீன ராசிக்காரர்கள் மன ரீதியாகவும் நிதி ரீதியாகவும் சிரமங்களை எதிர்கொள்வார்கள்.
சனியால் யாருக்கு பாதகம்?
சனி தண்டிப்பதாக மட்டுமே பெரும்பாலான மக்கள் நம்புகிறார்கள், ஆனால் சனி உங்களை எதிர்காலத்திற்கு தயார்படுத்துகிறார். சனியின் தாக்கம் முடிந்த பிறகு, அந்த ராசி நபர் பொறுப்பானவராக மாறுவார். சனி எப்போதும் உறவுகளில் நிலைத்தன்மை மற்றும் நேர்மையை நாடுகிறார். உங்கள் உறவு உண்மையாக இருந்தால், சனியின் தாக்கம் அதன் நீண்ட ஆயுளை உறுதி செய்யும். இது உங்கள் உறவை தாமதப்படுத்தக்கூடும், ஆனால் அது உங்களிடையே ஆழமான புரிதலையும் நிலைத்தன்மையையும் கொண்டுவரும். ஒழுக்கம், பொறுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றின் சோதனையை சந்திப்பவர்களை சனி எப்போதும் அரவணைத்து வைத்துக்கொள்வார்.
சனி எந்த நபர்களை சோதிப்பார்?
நேர்மையற்ற முறையில் பணம் சம்பாதிப்பவர்களுக்கும், மற்றவர்களிடமிருந்து திருடுபவர்களுக்கும், கடின உழைப்பாளிகள் இல்லாதவர்களுக்கும் சனி பெரும்பாலும் பிரச்சினைகளை உருவாக்குவார். நிழல்களை தானம் (நிழல் தானம் என்பது சனி அமாவாசை போன்ற விசேஷ நாட்களில், ஒரு பாத்திரத்தில் கடுகு எண்ணெய் ஊற்றி, அதில் தன் முக நிழலைப் பார்த்து, அந்த எண்ணெயை ஏழைக்கோ அல்லது தானம் வாங்குபவருக்கோ கொடுக்கும் ஒரு வழிபாட்டு முறை.) செய்வது சனியின் தக்கத்தில் இருந்து விடுப்படலாம் என்று கருதப்படுகிறது. தொழிலாளர்களுக்கு உதவுங்கள். அரச மரத்தின் கீழ் நான்கு பக்க விளக்கை ஏற்றி வைக்கவும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: ஜனவரி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று லாபம் நிறைந்த நாள்! யாருக்கெல்லாம்?
மேலும் படிக்க: 2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்? காத்திருக்கும் பல மாற்றங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ