புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், மகிழ்ச்சி அலை பொங்கும்

Mercury Transits In Scorpio: புதன் அக்டோபர் 24, 2025 athabஅதாவது நாளை விருச்சிக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார் (Mercury Transit). இது ஆழ்ந்த சிந்தனை, மன கவனம் மற்றும் மாற்றத்திற்கான நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், மக்கள் அதிக சிந்தனையுடன், திட்டமிடலுடன், சற்று அமைதியாக வேலை செய்வார்கள். எனவே, இந்த புதன் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign): உங்கள் ஜாதகத்தில் மூன்றாவது மற்றும் ஆறாவது வீடுகளில் புதன் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார். நாளை அதாவது அக்டோபர் 24, 2025 அன்று, விருச்சிக ராசிக்கு புதன் பெயர்ச்சி உங்கள் எட்டாவது வீட்டில் நிகழும். இந்த நேரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களையும் கவனத்தையும் கொண்டு வரும். நீங்கள் சிறந்த புரிதலையும் சிறந்த நுண்ணறிவையும் பெறுவீர்கள், ஆனால் நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். மறைக்கப்பட்ட பிரச்சினைகள் அல்லது உண்மைகள் வெளிவரக்கூடும். புதன் இரண்டாவது வீட்டைப் பார்க்கிறார், எனவே ஏதாவது பேசுவதற்கு முன் யோசித்து குடும்பத்திற்குள் நல்லிணக்கத்தைப் பேணுங்கள்.
மேஷ ராசிக்கான பரிகாரம்
புதன்கிழமைகளில் ஏழைகளுக்கு பச்சை பாசிப்பருப்பை தானம் செய்யுங்கள்.
"ஓம் புத்தாய நமஹ" என்று தினமும் 108 முறை உச்சரியுங்கள்; இது உங்கள் மனதில் அமைதியையும் தெளிவையும் தரும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): உங்கள் இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீடுகளை புதன் ஆட்சி செய்கிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் நிகழும், இது உறவுகள் மற்றும் ஒத்துழைப்பில் கவனம் செலுத்தும். இந்த நேரத்தில் அன்புக்குரியவர்களுடன் ஆழமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள உரையாடல்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் உறவுகளில் அதிகப்படியான சந்தேகம் அல்லது அதிகப்படியான பகுப்பாய்வைத் தவிர்க்கவும். புதன் முதல் வீட்டைப் பார்க்கிறார், இது உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தையும் தொடர்புத் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது.
ரிஷப ராசிக்கான பரிகாரம்:
புதன்கிழமைகளில் பசுக்களுக்கு பசுந்தீவனம் ஊட்டவும்.
புதன் கிழமைகளில் பச்சை நிற ஆடைகளை அணியுங்கள், இதனால் புதனின் சக்தி அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): உங்கள் முதல் மற்றும் நான்காவது வீடுகளை புதன் ஆட்சி செய்கிறார். நாளை புதன் உங்கள் ஆறாவது வீடான விருச்சிக ராசியில் இடம்பெயர்வார். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் உங்கள் வேலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில் வேலையில் மறைக்கப்பட்ட பிரச்சினைகள் அல்லது சூழ்நிலைகள் வெளிப்படலாம். நீங்கள் உங்கள் வேலையை சிந்தனையுடனும் கவனமாகவும் அணுகுவீர்கள். புதன் பன்னிரண்டாவது வீட்டைப் பார்க்கிறார், இது செலவுகள் மற்றும் மன அமைதி குறித்து எச்சரிக்கையாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்து, அதிகப்படியான கவலை அல்லது அதிகமாக யோசிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
மிதுன ராசிக்கான பரிகாரம்:
புதன்கிழமை பருப்பு வகைகள் அல்லது துணிகள் போன்ற பச்சை நிற பொருட்களை தேவைப்படுபவர்களுக்கு தானம் செய்யுங்கள்.
விஷ்ணுவை வணங்குங்கள் அல்லது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் செய்யுங்கள்.
