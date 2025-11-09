உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்லும் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாரா திருப்புமுனை

Mars Transits In Sagittarius: ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பர் 7, 2025 அன்று செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த ராசி மாற்றம் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு நிகழும். தனுசு ராசியில் நுழைந்ததும், இந்த ராசியும் மாறும். செவ்வாய் தனுசு ராசியில் உள்ள கேதுவின் மூல ராசியில் நுழைவார். இது இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி டிசம்பர் 7, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 8:27 மணிக்கு நிகழும். செவ்வாய் ராசியில் ஏற்படும் மாற்றம் மூன்று ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் அதீத பயனடைவார்கள். செவ்வாயின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்களின் கவனம் பௌதிக இன்பங்களில் இருந்து விலகி, ஆன்மீகத்தின் பக்கம் அதிகமாகத் திரும்பும். பல காலமாகக் குழப்பத்தில் இருந்த விஷயங்களுக்குத் தெளிவான தீர்வு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையைத் தேடுபவர்களின் தேடல் நிறைவேறும். ஏற்கனவே திருமணமானவர்களுக்கு, கணவன்-மனைவிக்கு இடையே இருந்த சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, அன்பும் அன்யோன்யமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் நீங்கள் பயனடைவீர்கள், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் நன்மை ஏற்படும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அதிக மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தை அடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் ஆன்மீகத்தில் அதிகம் ஈடுபடலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அனுபவிப்பார்கள். நீங்கள் நிதி ஆதாயங்களை அடையலாம். நீங்கள் கவலைப்படும் பழைய கடன்கள் தீரும். இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் செழிக்கும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கும் சாதகமானது, ஏனெனில் அவர்கள் கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி வாழ்வில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கி வைக்கும். இந்த காலம் உங்களுக்கு பல அற்புதமான சாதகமான விளைவுகளையும், உயர்வுகளையும் அள்ளித் தரக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களின் தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் நீங்கள் மகத்தான வெற்றியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. உங்கள் தலைமைப் பண்புகள் வெளிப்படும். பணியிடத்தில் அதிகமான அதிகாரத்தையும், பொறுப்புகளையும் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த நல்ல ஊதியம், பதவி மற்றும் திருப்தி தரக்கூடிய புதிய வேலைக்கான வாய்ப்புகள் தானாக வந்து சேரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | பணம் வீட்டில் தங்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. வாஸ்து சொல்லும் முக்கிய விஷயம்!
மேலும் படிக்க | 2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ