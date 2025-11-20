3 நாட்கள்.. துலாம் ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Mercury Transit In Libra 2025: இன்னும் 3 நாட்கள் அதாவது வரும் நவம்பர் 23 ஆம் தேதி இரவு 8:08 மணிக்கு புதன் துலாம் ராசிக்கு இடம்பெயர்வார், அங்கு சுக்கிரன் ஏற்கனவே பயணித்து வருகிறார். துலாம் ராசியில் புதன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை லட்சுமி நாராயண யோகத்தை உருவாக்குகிறது. ஜோதிடத்தின்படி, மிதுனம் மற்றும் கன்னியின் அதிபதியான புதன், கிரகங்களின் இளவரசனாகக் கருதப்படுகிறார். புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மகரம் மற்றும் கும்பம் உள்ளிட்ட நான்கு ராசிகளுக்கு இந்த ஆண்டு இறுதி வரை பயனளிக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வேலைகள் மற்றும் வணிகங்களில் மட்டும் பயனடைவார்கள். மகரம் மற்றும் கும்பம் உள்ளிட்ட நான்கு ராசிக்காரர்கள் துலாம் ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சியால் என்ன பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
உங்கள் ஜாதகத்தின் இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீடுகளை ஆளும் கிரகமான புதன், உங்கள் ராசியிலிருந்து ஆறாவது வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். ஜோதிடத்தின்படி, துலாம் ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி நிதி ஆதாயங்களைத் தரும், மேலும் சிக்கித் தவிக்கும் பணத்தை மீட்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. நிதி ரீதியாக பயனடையக்கூடியவர்கள் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அல்லது வங்கிகளிடமிருந்து கடன் பெற முயற்சிப்பவர்கள் இந்த சூழ்நிலையில் அதிக வெற்றியைக் காணலாம்.
கடக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
புதன் உங்கள் ராசியின் மூன்றாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளின் அதிபதி, புதன் உங்கள் ராசியிலிருந்து நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கடக ராசிக்காரர்களுக்கு துலாம் ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி நல்ல பலனைத் தரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். புதனின் பெயர்ச்சி வீட்டு விஷயங்களில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தரும். உங்கள் தாயுடனான உறவுகள் சாதகமாக இருக்கலாம், மேலும் அவரிடமிருந்து நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறலாம். புதனின் பெயர்ச்சியின் போது, சொத்து தொடர்பான விஷயங்களிலும் நீங்கள் முன்னேற்றம் அடையலாம்.
மகர ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
உங்கள் ஆறாவது ராசியின் கிரகமும், அதிர்ஷ்ட கிரகமுமான புதன், 10வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். 10வது வீட்டில் புதன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பெயர்ச்சியாக இருக்கும். இந்த புதன் பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆதரவை வழங்கும், மேலும் ஆண்டின் இறுதிக்குள், உங்களுக்கு பல நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள், வெளிநாடுகளில் படிக்க, பயணம் செய்ய அல்லது வேலை செய்ய விரும்புபவர்கள் விரைவில் தங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் மேலதிகாரிகளுடனான உறவை வலுப்படுத்திக் கொள்வார்கள். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் போட்டியாளர்களை விட சிறப்பாக செயல்படுவார்கள், மேலும் அவர்களின் நிதி நிலைமையும் வலுவடையும்.
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டின் அதிபதியான புதன், உங்கள் ராசியிலிருந்து ஒன்பதாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த புதன் பெயர்ச்சியின் போது, கும்ப ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டின் இறுதி வரை மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். உங்கள் பேச்சு மற்றும் நடத்தையில் ஏற்படும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் மற்றவர்களுடனான உங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். ஆசைகள் நிறைவேறும். தொழிலில் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
