இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிக்கு ராஜ வாழ்க்கை, ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Venus Transit 2025 October: அக்டோபர் 9, 2025 அன்று, சுக்கிரன் சிம்ம ராசியிலிருந்து வெளியேறி கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சியடையப் போகிறார். இந்த பயணம் நவம்பர் 2, 2025 வரை நீடிக்கும். அதன் பிறகு சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் ஏற்படும். கன்னி ராசியில் சுமார் 25 நாட்கள் தங்கியிருக்கும் சுக்கிரன், ஐந்து ராசிகளுக்கு செல்வத்தையும் அன்பையும் அருளுவார்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்கள் | Venus Transit Benefits
க்கிரன் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி காலை 10:55 மணிக்கு சிம்மத்திலிருந்து கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளின் வாழ்வில் இந்த பெயர்ச்சி பல வித அற்புதமான பொன்னான வாய்ப்புகளையும், நற்பலன்களையும் தரக் கூடும். சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படக் கூடும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): ரிஷப ராசிக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி அன்பையும் பணத்தையும் கொண்டு வரும். திருமணமாகாதவர்கள் கூடி வாழ நேரிடும். தெரியாத மூலங்களிலிருந்து பணம் உங்கள் வங்கிக் கணக்குக்கு வந்து சேரும். புதிய வேலை அல்லது புதிய வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். ஒவ்வொரு அடியிலும் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நல்ல தொழில் வாய்ப்புகள் வரும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): மிதுன ராசிக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மகிழ்ச்சியையும், வளத்தையும் தரும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடலாம். சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் குவியும். திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மேலோங்கி இருக்கும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். மூதாதையர் சொத்துக்கள் ஆதாயமடையும். உங்கள் பேச்சு வெற்றியை அடைய உதவும். மருத்துவரை சந்திப்பது நல்லது. அலுவலகத்தில் சவாலான சூழல்கள் உருவாகலாம். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் ராசி மாற்றத்தால் நன்மையைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்கள் நன்மை அடையலாம். புதிய வேலை அல்லது பதவி உயர்வு சாத்தியமாகும். படைப்பாற்றல் நன்மைகளைத் தரும். மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுவையாக இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பணியிடத்தில் சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் முதலாளி உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
