அதிக நன்மைகளை தரும் குரு அதிசார பெயர்ச்சி.. 7 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், வெற்றி மேல் வெற்றி

Athisara Guru Peyarchi: அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, இரவு 9:39 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி உச்சம் பெறுவார். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த நல்ல மாற்றம் அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். குறிப்பாக ஏழு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் "பொன்னான காலமாக" இருக்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:39 PM IST
  • மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அவர்களின் இனிமையான உறவுகளையும் தரும்.
  • லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கக்கூடும்.
  • கடக ராசியில் குரு உச்ச நிலையில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

Athisara Guru Peyarchi In Kadagam: அக்டோபர் 18, 2025 அன்று வட மாநிலங்களில் தந்தேரஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படும். இந்த தேதியில் இரவு 9:39 மணிக்கு, குரு கடக ராசியில் நுழைவார். திருக் பஞ்சாங்கத்தின்படி, குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். ஜோதிடத்தின் படி, குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்குள் நுழைவதால், அது உச்சம் பெறும். குரு அனைத்து கிரகங்களிலும் மிகவும் புனிதமானது, மேலும் அது உச்சம் அடையும்போது, ​​அதன் நல்ல பலன்களைத் தரும்.

கடகத்தில் குருவின் உச்சம் அடையும் விளைவு அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும், ஆனால் 7 ராசிக்காரர்களுக்கு, இது வாழ்க்கையில் ஒரு பொன்னான நேரமாக இருக்கும். இந்த 7 அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம்

குருவின் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அவர்களின் வீடு மற்றும் குடும்பத்தில் அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும், இனிமையான உறவுகளையும் தரும். குடும்ப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பது அதிகரிக்கலாம், மேலும் பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படலாம். கூடுதலாக, சொத்து அல்லது வீட்டு மேம்பாட்டிற்கான வாய்ப்புகள் எழக்கூடும்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, இது நிதி வளர்ச்சிக்கும் வளங்களின் விரிவாக்கத்திற்கும் உரிய காலமாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகள் அல்லது சொத்து ஒப்பந்தங்கள் நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். மேலும், வணிகம் அல்லது வேலைவாய்ப்பில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கக்கூடும்.

கடகம்

கடக ராசியில் குரு உச்ச நிலையில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். எனவே கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சி, ஆரோக்கிய முன்னேற்றம் மற்றும் சுய அடையாளம் காண இது மிகவும் சாதகமான நேரம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் எண்ணங்கள் தெளிவாகும். உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் மற்றும் மென்மையான பேச்சு இயல்புக்கு மக்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள்.

கன்னி

இந்த குரு பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள், வருமானம் அதிகரிப்பு மற்றும் இணக்கமான உறவுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் உங்களுக்கு கூட்டாளிகள் கிடைக்கக்கூடும், மேலும் சமூக தொடர்புகள் வலுப்பெறும். பல்வேறு துறைகளில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மரியாதையைப் பெறலாம்.

துலாம்

இந்தப் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் உங்கள் வேலையில் முன்னேற்றம், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் மற்றவர்களிடம் நற்பெயர் ஆகியவற்றைப் பெறலாம். உங்கள் பணி சமூகத்தில் அதிகமாகப் பாராட்டப்படும். கடின உழைப்பு தெளிவான வெகுமதிகளைத் தரும், மேலும் நீங்கள் புதிய வாய்ப்புகளை நோக்கி முன்னேறுவீர்கள்.

தனுசு

இந்த குரு பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கல்வி, தத்துவம், பயணம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். வெளிநாட்டிலிருந்து ஆதாயம் கிடைக்கும். உயர் படிப்பு, ஜோதிடம் அல்லது இறையியல் மீதான உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் எண்ணங்களும் கண்ணோட்டங்களும் விரிவடையும். உங்கள் ஆளுமை மக்களிடையே அங்கீகரிக்கப்படும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த குரு பெயர்ச்சி கூட்டாண்மை, திருமண வாழ்க்கை மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு நன்மை பயக்கும். வணிக ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். உறவுகளில் புரிதல் வளரும். நிதி வளங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களில் அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும், குறிப்பாக கூட்டு நிதி திட்டமிடலில் வெற்றி கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

