இன்னும் 4 நாட்களில் நவராத்திரி விழா: கட்டாயம் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டிய சில சிறப்பு குறிப்புகள்

In 4 Days Navaratri Festival 2025: இந்தியாவின் மிகவும் முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றான நவராத்திரி தொடங்கப் போகிறது. இந்த பண்டிகை வரும் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. நவராத்திரி கொண்டாட்டங்கள் இந்தியாவில் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடும். தென்னிந்தியாவில் நவராத்திரி பண்டிகை கொலு இல்லாமல் முழுமையடையாது. அதே நேரத்தில் ஆந்திராவில் பொம்மல கொலுவு என்று அழைக்கப்படுகிறது, கர்நாடகாவில் பாம்பே ஹப்பா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இந்நாளில் கோவில்கள், வீடுகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சார்பில், கொலு வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படும். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாப்படும் நாட்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
அமாவாசை திதி (21-09-2025) இருக்கும் போதே கொலு அமைத்து கலச ஸ்தாபனம் செய்வது சிறப்பு.
22.09.2025- நவராத்திரி நாள் 1
23.09.2025- நவராத்திரி நாள் 2
24.09.2025- நவராத்திரி நாள் 3
25.09.2025- நவராத்திரி நாள் 4
26.09.2025- நவராத்திரி நாள் 5
27.09.2025- நவராத்திரி நாள் 6
28.09.2025- நவராத்திரி நாள் 7
29.09.2025- நவராத்திரி நாள் 8
30.09.2025- நவராத்திரி நாள் 9
01.10.2025- நவராத்திரி நாள் 10
02.10.2025- முடிவுடையும் நாள்
03.10.2025- வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 3, 2025 - விஜயதசமி
துர்கா தேவியின் ஒன்பது வடிவங்கள் என்னென்ன?
முதல் நாள் - ஷைல்புத்ரி
இரண்டாவது நாள் - பிரம்மச்சாரிணி
மூன்றாவது நாள் - சந்திரகாந்தா
நான்காவது நாள் - குஷமந்தா
ஐந்தாவது நாள் - ஸ்கந்தமாதா
ஆறாவது நாள் - காத்யாயனி
ஏழாவது நாள் - கலாராத்திரி
எட்டாவது நாள் - மகாகௌரி
ஒன்பதாம் நாள் - சித்திதாத்ரி
நவராத்திரி 2025 நிறங்கள் என்னென்ன?
முதல் நாள் - ஆரஞ்சு
இரண்டாவது நாள் - வெள்ளை
மூன்றாவது நாள் - சிவப்பு
நான்காவது நாள் - நீலம்
ஐந்தாவது நாள் - மஞ்சள்
ஆறாவது நாள் - பச்சை
ஏழாவது நாள் - சாம்பல்
எட்டாவது நாள் - ஊதா
ஒன்பதாம் நாள் - மயில் பச்சை
நவராத்திரி என்பது முதல் மூன்று தினங்கள் லட்சுமிக்கும், அடுத்த மூன்று தினங்கள் சக்திக்கும், கடைசி மூன்று தினங்கள் சரஸ்வதிக்கும் உரியதாக தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. நவராத்திரியில் ஒன்பதாவது நாளாக சரஸ்வதி பூஜை வழி நடத்தி வருகிறோம். சரஸ்வதி பூஜையன்று அலுவலகங்களிலும், வீடுகளிலும் பூஜைகள் செய்து வழிபடுவது வழக்கமாகும். அப்படி வழிபாடு செய்வதற்கு முன்பு, வழிபடும் இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி சந்தனம் தெளித்து, குங்குமம் இட வேண்டும். மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து பூஜையில் வைத்து விநாயகரை வணங்கிய பின்னரே சரஸ்வதிக்கான பூஜையை ஆரம்பித்தல் வேண்டும்.
கலசம் வைத்து அதில் தேவியை முறைப்படி எழுந்தருளச்செய்து பூஜித்து வழி பட நலன் உண்டாகும். அம்மனை வழிபாடும் பொது படையலுக்காக பழங்கள், பொறி, நாட்டு சர்க்கரை, கடலை, அவல் இவை அனைத்தும் வாழையிலையில் வைக்க வேண்டும்.
ஒன்பது மலர்கள், ஒன்பது பழங்கள், ஒன்பது தானிங்கள், ஒன்பது பிரசாதங்கள், ஒன்பது விதமான அலங்காரங்கள், என ஒன்பது விதமான நிவேதனங்களால் முப்பெருந்தேவியரையும் பூஜித்து வழிபடுவது நவராத்திரி விழாவின் சிறப்பம்சமாகும். இவற்றுடன், கோலங்கள், பொட்டுக்கள், திரவியங்கள், தானங்கள், மந்திரங்கள், வாத்தியங்கள், பெயர்கள் என ஒவ்வொன்றும் ஒன்பது விதமாக அலங்கரிக்கப்படுகிறது.
