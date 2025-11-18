40 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம்

Mars Transits In Sagittarius 2025: வேத ஜோதிடத்தின்படி, செவ்வாய் கிரகம் தைரியம், வலிமை, வீரம், ஆற்றல், இரத்தம் மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றுக்கு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தக் கிரகம் தனது ராசியை மாற்றும்போதெல்லாம், மனித வாழ்க்கையின் இந்தப் பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
வரும் டிசம்பர் 28 அன்று, செவ்வாய் கிரகம் தனுசு ராசிக்குள் நுழைகிறது. தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு பகவான். ஜோதிட விதிகளின்படி, குருவும் செவ்வாயும் நட்பு கிரகங்கள் என்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் பொதுவாக நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் மற்றும் தைரியம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பை அளித்து, மகிழ்ச்சியான மற்றும் உற்சாகமான மனநிலையை உருவாக்கும்.
சிம்மம்
இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து தாய்மை (4வது வீடு) மற்றும் பொருள் சுகங்களின் இடத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
சுகபோகங்கள்: உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் வசதிகள் மேம்படும்.
சொத்து சேர்க்கை: வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவது பற்றி நீங்கள் சிந்தித்தால், இது ஒரு சாதகமான நேரம். மூதாதையர் சொத்து கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு.
பொருளாதாரம்: ரியல் எஸ்டேட், சொத்து அல்லது கட்டுமானத் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும் மற்றும் நிதி நிலை மேம்படும்.
குடும்பம் மற்றும் உறவுகள்: குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த ஒப்பந்தங்கள் அல்லது சிக்கல்கள் திடீரென்று முடிவுக்கு வரும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் ராசி அதிபதியான செவ்வாய், செல்வம் மற்றும் பேச்சு சம்பந்தப்பட்ட இரண்டாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
நிதி: இது உங்கள் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
உறவுகள்: இந்த காலகட்டத்தில் மூத்த மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வலுப்பெறும். குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் செழிக்கும்.
கல்வி: இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும்.
தன்னம்பிக்கை: ஒட்டுமொத்தமாக, உங்கள் மன சமநிலை மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்தின் முதல் வீடான லக்னத்தில் (உங்கள் உடல், ஆளுமை வீடு) பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ஆளுமை வளர்ச்சி: இது உங்கள் தைரியம், வீரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
சமூக மதிப்பு: உங்கள் சமூக அந்தஸ்து உயரும்.
நிதி ஸ்திரத்தன்மை: செவ்வாய் 5வது (பூர்வ புண்ணியம், லாபம்) மற்றும் 12வது (விரயம்) வீடுகளை ஆட்சி செய்வதால், இந்த நேரம் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். உங்கள் நிதி நிலையும் மேம்படும்.
அன்பும் ஆதரவும்: உங்கள் துணைவரிடமிருந்து ஆதரவையும், நண்பர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தியையும் பெறுவீர்கள்.
ஒட்டுமொத்தமாக, இது மன மகிழ்ச்சி, சமூக மரியாதை மற்றும் நிதி ஆதாயத்துக்கான ஒரு காலமாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
