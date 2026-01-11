பொங்கல் மறுநாள் சிறப்பு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு, மெகா ராஜயோகம் ஆரம்பம்

Mars Transit 2026: இந்து மதத்தில் ஜோதிடத்திற்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. வேதங்களின்படி, கிரகங்களின் இயக்கம் மற்றும் பெயர்ச்சி மனித வாழ்க்கையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த கிரகங்கள் அவ்வப்போது தங்கள் ராசிகளை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், நட்சத்திரங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மூலம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கின்றன என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது. அந்த வகையில் தைரியம், வீரம், ஆற்றல் மற்றும் கடின உழைப்பின் அடையாளமான செவ்வாய், வரும் ஜனவரி 16, 2026 அன்று அதாவது மாட்டு பொங்கலுக்கு ஒரு சிறப்பு மற்றும் மிகவும் புனிதமான பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ளப் போகிறது. இந்த நாளில், செவ்வாய் சனியின் ராசியான மகரத்தில் நுழைவார். மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி சனி மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்தின் அரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த இணைவை உருவாக்குகிறது, இது ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த சிறப்பு இணைப்பால் நான்கு ராசிகளுக்கு ஏற்பட்ட சிரமங்கள் முடிவுக்கு வரும். அதனுடன் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகளை பெறலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், வணிகம், செல்வம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஆகிய துறைகளில் நேர்மறையான முடிவுகளை அனுபவிக்கக்கூடும். இந்நிலையில் செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்த புனித பெயர்ச்சியால் எந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் வெற்றியையும் அனுபவிக்கப் போகிறார்கள் என்பதைக் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் - இந்த ராசியின் அதிபதி வலிமைமிக்க செவ்வாய் ஆவார். இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் புனிதமாகவும் நன்மை பயக்கும் விதமாகவும் இருக்கும். ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் மதத்தின் மீதான நம்பிக்கை வலுவடையும். உங்கள் துணையுடன் புனித மத யாத்திரை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கலாம். நீண்டகால பிரச்சினைகள் நிவாரணத்தைத் தரும், மேலும் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். புதிய நிலம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
கடகம் - இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தருகிறது. அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் நல்ல நேரத்தை அனுபவிப்பார்கள், சரியான நேரத்தில் ஆர்டர்கள் மற்றும் லாபம் கிடைக்கும்.
துலாம் - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். குடும்பத்திற்குள் இருந்த தகராறுகள் முடிவடையும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். நிலம் மற்றும் கட்டிடங்களால் நன்மைகள் ஏற்படும். புதிய கார் வாங்க வேண்டும் என்கிற உங்கள் ஆசை நிறைவேறலாம். பயணம் நன்மை பயக்கும். மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். உங்களுக்கு திடீரென்று பணம் கிடைக்கலாம்.
மகரம் - இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும். அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். நிதித் தடைகள் நீங்கும். குடும்ப ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
