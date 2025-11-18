English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 5 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பிக்கும்

5 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பிக்கும்

Transit Mercury in Libra Horoscope 2025: கிரகங்களின் அதிபதியான புதன் நல்ல நிலையில் இருந்தால் ஒருவரின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். அத்தகைய நபர்கள் தங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் வெற்றியை அடைய கடினமாக உழைக்க வேண்டியதில்லை.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:48 PM IST
  • 3 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்
  • துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் பெயர்ச்சி பலனளிக்கும்.
  • மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது.

5 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பிக்கும்

Transit Mercury in Libra Horoscope 2025: ஜோதிடத்தில் புதனின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. புதன் அறிவு, ஞானம், வணிகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. ஜாதகத்தில் புதனின் சாதகமான நிலை ஒருவருக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். அத்தகைய நபர் தொழிலில் வெற்றி பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டியதில்லை. சில நாட்களில், புதன் தனது பாதையை மாற்றி, அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். புதனின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். அதன்படி நவம்பர் 23 ஆம் தேதி காலை 7:58 மணிக்கு புதன் துலாம் ராசியில் நுழைவார். டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி மாலை வரை புதன் துலாம் ராசியில் இருப்பார். எனவே, 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்த புதன் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கும் 5 நாட்கள் முதல் நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்:

மேஷம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் பெயர்ச்சி பலனளிக்கும். இன்று சிறிய முதலீடுகளுக்கு நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. தொழிலதிபர்கள் நிதி ஆதாயங்களைக் காண வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் துணையுடன் தொடர்ந்து ஏற்படும் அனைத்து மோதலும் தீர்க்கப்படும். உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.

மிதுனம்: துலாம் ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. நீங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். சிறிய முயற்சி கூட பலனைத் தரும். உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை அடைவார்கள்.

கடகம்: துலாம் ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்கள் வணிக நிலைமை மேம்படும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். நண்பர்களின் ஆதரவுடன், உங்கள் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காண்பீர்கள். உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தையும் செலவிடலாம்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

மேலும் படிக்க | திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?

