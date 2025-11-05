இன்னும் 5 நாட்களில் கஜகேசரி யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ராஜயோகம், நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும்

Gajkesari Rajyogam 2025: ஜோதிடத்தில், கஜகேசரி ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராஜயோகம் சந்திரன் மற்றும் குருவின் இணைப்பால் உருவாகிறது. குரு தற்போது அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பயணித்து வருகிறது, இன்னும் 5 நாட்களில் அதாவது நவம்பர் 10 ஆம் தேதி சந்திரன் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, கடகத்தில் கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். இந்த ராஜயோகம் சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்களின் தொழில் மற்றும் வணிகங்கள் செழிக்கக்கூடும், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளையும் பெறலாம். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடக ராசி (Cancer Zodiac Sign)
கஜகேசரி ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் லக்ன வீட்டில் உருவாகும் என்பதால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் ஒரு மத அல்லது சுப நிகழ்வில் பங்கேற்கலாம். உங்கள் நிதி நிலைமையும் வலுவடையும். உங்கள் அறிவுத்திறன் மற்றும் திறமையுடன் பணிகளை முடிப்பீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கு அல்லது குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்துவதற்கு இந்த காலம் சாதகமானது. திருமணமானவர்கள் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். திருமணமாகாதவர்கலுக்கு திருமணம் நடக்கலாம்.
கன்னி ராசி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம் நன்மை பயக்கும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் வருமானம் மற்றும் லாப வீட்டில் உருவாகிறது. இது உங்கள் வருமானத்தில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். முதலீடுகள் அல்லது முந்தைய வணிக முயற்சிகளிலிருந்து எதிர்பாராத லாபத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நற்பெயர் மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் குடும்பம் மற்றும் சமூக வட்டத்தில் உங்கள் அங்கீகாரமும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். பங்குச் சந்தை, ஊகம் மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றிலும் நீங்கள் லாபத்தைப் பெறலாம்.
துலாம் ராசி (Libra Zodiac Sign)
கஜகேசரி ராஜயோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் பெயர்ச்சி ஜாதகத்தின் பத்தாவது வீட்டில் உருவாகிறது. வேலையில்லாத நபர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பைக் காணலாம். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பிரபலமடைவீர்கள். எழுத்து, கற்பித்தல் அல்லது ஊடகத் துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம். கூடுதலாக, உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் சமூக மரியாதையைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் தொழில் புதிய உயரங்களை எட்டும். புதிய திட்டங்கள், பதவி உயர்வுகள் அல்லது ஒரு பெரிய பணிக்கான பொறுப்பையும் நீங்கள் பெறலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
