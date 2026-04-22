சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு தொழில் எழுச்சி பெறும்; பதவி உயர்வு கிடைக்கும்

Sukra Nakshatra Peyarchi On April 27, 2026 : 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளது. ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதையாகச் சந்திரன் கருதப்படுகிறார். இதன் விளைவாக, சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய இரு கிரகங்களின் கூட்டுத் தாக்கத்தின் கீழ், சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நற்பலன்கள் கிட்டக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 22, 2026, 03:20 PM IST
திருச்செந்தூர் முருகனை சீக்கிரம் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. கூட்டமே இருக்காது.. எப்படி தெரியுமா?
திருச்செந்தூர் முருகனை சீக்கிரம் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. கூட்டமே இருக்காது.. எப்படி தெரியுமா?
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
நடித்த படம் எல்லாம் Flop! அன்லக்கி ஹீரோயினாக மாறிய விஜய் பட நடிகை..யார் தெரியுமா?
நடித்த படம் எல்லாம் Flop! அன்லக்கி ஹீரோயினாக மாறிய விஜய் பட நடிகை..யார் தெரியுமா?
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
Sukra Nakshatra Peyarchi On April 27, 2026 : ​​சுக்கிரன் தற்போது தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். தனது சொந்த ராசியிலேயே அமைந்திருப்பதால், சுக்கிரனின் தாக்கம் கணிசமாகப் பெருகியிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிக்கும் வேளையிலேயே, சுக்கிரன் தற்போது ஒரு நட்சத்திர மாற்றத்திற்கு உள்ளாகவிருக்கிறார். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். ரோகிணி நட்சத்திரம் முதன்மையாக அன்பு, அழகு மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது; இதன் அதிதேவதை சந்திரனாவார். சுக்கிரனும் அன்பு, ஆடம்பரம், மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்வாய்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு உரிய காரகனாகத் திகழ்வதால், இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபகரமானதாக அமையக்கூடும். அந்தந்த ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமான கிரக அமைப்புகள் உருவாகி, அதன் விளைவாக இந்த ராசிக்காரர்களின் கலைத்திறன்கள் மெருகேறவும், தனிப்பட்ட வசீகரம் மேம்படவும், செல்வமும் செழிப்பும் வந்து சேரவும் வாய்ப்புகள் அமையும். இத்தகைய பின்னணியில், எந்தெந்த ராசிகள் இந்த நல்வாய்ப்புகளைப் பெற்றுப் பயனடையவுள்ளன என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

மேஷம் (Aries Zodiac Sign)

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள், சுக்கிரனின் நட்சத்திர நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் மூலம் நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். இக்காலகட்டம் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரலாம். தற்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, புதிய வேலை ஒன்று கிடைக்கலாம். மேலும், உங்கள் பணித்துறையில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்புக்குரிய பலன்கள் நிச்சயம் கைகூடும். தலைமைப் பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகமாக உள்ளன. பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும், உங்கள் மேலதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கும், லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கும் உரிய வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி மிகச் சிறப்பான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையப்போகிறது. புதிய நபர்களைச் சந்தித்த பிறகு, நீங்கள் ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியைத் தொடங்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது நிறைவுபெறத் தொடங்கும். இக்காலகட்டத்தில், உங்களுக்கு இருந்துவரும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து, உடல் உபாதைகளிலிருந்து உங்களுக்கு முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை பெருகும்; இதனால், உங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் நீங்கள் இன்னும் அதிக ஊக்கத்துடனும் உத்வேகத்துடனும் செயல்படுவீர்கள். ரிஷப ராசியினர் தங்கள் கலைத்திறன்கள் மேலும் மெருகேறுவதை உணர்வார்கள். உங்கள் பணிகளுக்குப் புதிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தரும் வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign)

கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது வெற்றிக்குரிய புதிய வாசல்களைத் திறந்துவிடக்கூடும். அதிகாரம் சார்ந்த அல்லது அரசாங்கம் தொடர்பான விவகாரங்களில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. சுக்கிரனின் தாக்கத்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட செல்வாக்கும் அந்தஸ்தும் உயரும். உங்கள் உறவுகளில் நெருக்கமும் இணக்கமும் நிலவும். மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இக்காலகட்டத்தில், கடக ராசியினரின் சமூகச் செல்வாக்கு பெருகும்; மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள். உங்கள் குழந்தைகளின் வெற்றியைக் கண்டு நீங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் உணர்வீர்கள்.

சுக்கிர பகவானின் அருளைப் பெற என்ன செய்ய இதை செய்யுங்கள்

சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால் யாருக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும்?
சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் இருக்கும்போது, சந்திரனின் நட்சத்திரமான ரோகிணிக்கு மாறுவது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதீத நன்மைகளைத் தரும். 

சுக்கிர பெயர்ச்சியின் போது கலைத்துறையினருக்கு என்ன பலன்?
சுக்கிரன் கலை மற்றும் படைப்பாற்றலுக்கு அதிபதி. ரோகிணி நட்சத்திரமும் அழகியல் சார்ந்தது. எனவே, ஓவியம், இசை, நடிப்பு, ஆடை வடிவமைப்பு போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளும், புகழும் வந்து சேரும்.

இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கும்?
சுக்கிரன் ஆடம்பரத்திற்கும் செல்வத்திற்கும் காரகன் என்பதால், இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் போது நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த நிலுவைத் தொகைகள் வசூலாகும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

