கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ஜெட் வேகத்தில் ஜாக்பாட் அடிக்கும், ராஜவாழ்க்கை

Jupiter Transit 2026: ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. வியாழன் எந்த வீட்டில் அல்லது எந்த ராசியில் இருந்தாலும், அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் படிப்படியாக மேம்படும் என்று நம்பப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:16 AM IST
Jupiter Transit In Cancer 2026: ஜோதிடத்தில், ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. வியாழன் எந்த வீட்டில் அல்லது எந்த ராசியில் இருந்தாலும், அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் படிப்படியாக மேம்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. நிதி நிலைமை, உறவுகள், கல்வி அல்லது வாழ்க்கையின் திசை என எதுவாக இருந்தாலும், வியாழனின் செல்வாக்கு நீண்ட காலத்திற்கு நற்பலன்களைத் தரும். அதன்படி வரும் ஜூன் 2, 2026 அன்று, காலை 6:30 மணியளவில், குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். கடகம் குருவின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, இதனால் சிறந்த மற்றும் வலுவான பலன்களைத் தரக்கூடும். அதனால்தான் இந்த பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் வரும் அக்டோபர் 31, 2026 மாலை வரை கடக ராசியில் குரு பயணிப்பார். பின்னர் சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார். குரு கடக ராசிக்குள் நுழைவது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். சில ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள், மற்றவர்கள் அசுப பலன்களை பெறலாம். குரு கடக ராசிக்குள் நுழைவது 12 ராசிகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட பலனைத் தரப்போகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

மேஷம் - மேஷ ராசிக்கு நான்காவது வீட்டில் குரு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரம் குடும்பம் மற்றும் வீடு தொடர்பான மகிழ்ச்சியைத் தரும். பழைய வீடு அல்லது மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான சலுகைகளைப் பெறலாம். உங்கள் தாயிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். வீட்டில் பூஜை நடைபெறலாம். உங்கள் ஞானமும் அனுபவமும் வேலையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்கு குரு மூன்றாவது வீட்டில் பயணிப்பார். இந்த நேரத்தில், உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகள் வலுப்பெறும், மேலும் அவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். குறுகிய பயணங்கள் மனதில் அமைதியைக் கொண்டுவரும். உங்கள் வார்த்தைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், மேலும் மக்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். 

மிதுனம் - மிதுன ராசிக்கு, குரு இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரம் உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். வங்கி இருப்பு மேம்படும், சேமிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்ப நெருக்கம் மற்றும் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சு செல்வாக்கு பெறும், மேலும் மக்கள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்கத் தொடங்குவார்கள். வேலை செய்பவர்கள் சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம், மேலும் உங்கள் துணை மூலம் நிதி ஆதாயங்களும் சாத்தியமாகும்.

கடகம் - குரு உங்கள் ராசியில் உச்சத்தில் இருப்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த நேரத்தில், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், ஆரோக்கியம் மேம்படும், உங்கள் முகம் பிரகாசிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். காதல், திருமணம் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். மத மற்றும் ஆன்மீக ஆர்வமும் அதிகரிக்கும்.

சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்கு, குரு பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இது செலவுகளில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் இந்த செலவுகள் பெரும்பாலும் மத நிகழ்வுகள், வீட்டுத் தேவைகள் அல்லது சுகாதாரச் செலவுகள் போன்ற நல்ல காரணங்களுக்காக இருக்கும். உடல்நலத்தில், குறிப்பாக உங்கள் உணவு மற்றும் தினசரி வழக்கத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.

கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு பதினொன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார், இது உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள ஆசைகளை நிறைவேற்றும். சமூக அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும். படிக்கும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். 

துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும், மேலும் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை கிடைக்கலாம். இருப்பினும், அதிக தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆணவத்தைத் தவிர்ப்பது முக்கியம். 

விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு ஒன்பதாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரம் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும். மத மற்றும் ஆன்மீக நாட்டங்கள் அதிகரிக்கும். படிப்பு மற்றும் உயர் கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும். வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் யாத்திரைகளும் சாத்தியமாகும்.

தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குரு எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரம் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரலாம். ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும், அதேபோல் செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். எதிர்பாராத சில நிதி ஆதாயங்களும் இருக்கலாம்.

மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு குரு ஏழாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். திருமண வாழ்க்கை மேம்படும், மேலும் உங்கள் துணைவரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும், புதிய திட்டங்கள் வெற்றியடையக்கூடும்.

கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரத்தில், உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் தேவைப்படும். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், எதிரிகள் வேலையில் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம், ஆனால் நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டால், நிலைமை சமாளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும், மேலும் வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்.

மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். தொழில் மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் இருக்கலாம். வேலையில் ஏதேனும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டால், கவலைப்படத் தேவையில்லை; எதிர்காலத்தில் சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். காதல் உறவுகள் வலுவடையும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

